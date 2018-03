Zettel an Baum

Bad Honnef. Liegengelassene Hundehaufen sind ein Ärgernis. Wieso nicht also einfach das Aufsammeln mit einer Yoga-Übung verbinden? Das hat sich auch jemand auf der Insel Grafenwerth gedacht.

Von Alexander Hertel, 25.03.2018

Wenn Kinder am Rand der Wege laufen, im Laub herumspringen oder Eltern ihre Kinderwagen schieben, ist es schnell passiert: Statt auf den Boden wird in einen Hundehaufen getreten oder gefahren. Neben dem Problem, die Schuhe wieder sauber zu bekommen bleibt natürlich auch der unangenehme Geruch eine längere Zeit in der Nase.

Statt den Haufen beim nächsten Mal einfach mit einer Tüte aufzusammeln, könnten Herrchen und Frauchen dies auch mit einer Yoga-Übung verbinden. Dies hat sich ein Unbekannter überlegt, der über der Hinterlassenschaft eines Vierbeiners an einem Baum auf der Insel Grafenwerth ein entsprechendes Schild aufgehangen hatte. Langsam nach vorne beugen und dabei den Haufen aufsammeln, schon sei die Position „Herabschauender Hund“ – die es im Yoga tatsächlich gibt – erreicht.

"Daumen hoch. Nase runter"

Udo Reitz fotografierte den Zettel und stellte es auf Facebook, wo es in der Gruppe „Du kommst aus Bad Honnef wenn...“ mehr als 150 Reaktionen, lange Diskussionen und viele zustimmende Kommentare wie „Suuuuuuper! Daumen hoch. Nase runter“ oder auch „Klasse“ hervorrief.

Wem die Yoga-Übung zu anstrengend ist, könnte beim nächsten Hundespaziergang auch den neuesten Trend „Plogging“ aus Schweden aufgreifen. Dabei gehen die Menschen joggen und sammeln noch Müll auf. Entstanden ist dieser sich nun auch in anderen Ländern ausbreitende Trend wohl aus dem Gedanken, etwas für die Umwelt zu tun. Keine schlechte Idee. Mittlerweile hängt das Yoga-Schild auf der Insel Grafenwerth nicht mehr. Auch die Hinterlassenschaft ist bereits entsorgt. Ob der Zettel etwas damit zu tun hat, ist unklar. Die Spaziergänger auf der Insel dürfte es jedenfalls freuen.