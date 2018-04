Stadt rät zu Umweg

Wegen der Baustelle an der Linzer Straße stauen sich häufig die Autos - hier etwa kurz vor dem alten Friedhof.

Bad Honnef. Aufgrund der Arbeiten an der Linzer Straße stehen Autofahrer in Bad Honnef vor allem im Berufsverkehr im Stau. Nun appelliert die Stadt, einen Umweg zu nehmen.

Stau fast bis Rhöndorf: Vor allem im Berufsverkehr müssen Autofahrer in der Bad Honnefer Innenstadt Geduld aufbringen. Auslöser sind unter anderem die Baustelle auf der Linzer Straße und die damit verbundenen Behinderungen und Rückstaus. Die Stadt appelliert an die Autofahrer, die Linzer Straße möglichst zu meiden und über die B 42 auszuweichen.

Zumindest auf der Bahnhofstraße gilt jetzt wieder freie Fahrt: Das Abwasserwerk der Stadt teilt mit, dass die Sperrung zwischen Au- und Luisenstraße aufgehoben worden ist. Die Kanalbaustelle wandert stattdessen weiter in die Austraße.

Einbahnstraßenregelung in der Linzer Straße

Für die Straßen- und Kanalbauarbeiten in der Linzer Straße ist derzeit eine Einbahnstraßenregelung Richtung Rheinbreitbach eingerichtet. Durch das hohe Verkehrsaufkommen und den Baustellenverkehr komme es zu Behinderungen, so die Stadt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitung über die B 42 zu nutzen. Die Strecke sei zwar etwas länger, aber oft die schnellere Verbindung, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass an der Kreuzung Linzer/Menzenberger Straße, von der Menzenberger Straße aus Selhof kommend, wieder ein Linksabbiegen in die Linzer Straße möglich ist. Die Beschilderung „vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts“ wurde entfernt. Die Steuerung der Ampelanlage wurde für die Bauphase entsprechend geändert. Für die Fußgänger wird für eine sichere Querung der Linzer Straße auch während der Bauabwicklung eine Fußgängerbedarfsampel in Höhe der Karlstraße eingerichtet.

Bauarbeiten bis Ende 2018

Die Bauarbeiten an der Linzer Straße werden voraussichtlich bis Ende 2018 dauern. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für unvermeidliche Beeinträchtigungen für Anlieger, Gewerbebetriebe und Kunden.

Fragen zu Baumaßnahmen allgemein beantwortet der Fachdienst Ordnung, Marvin Schumann, 02224/184153, E-Mail: marvin.schumann@bad-honnef.de; Auskunft zu Kanalbaumaßnahmen gibt das Abwasserwerk, Martin Leischner, 02224/184219, E-Mail: martin.leischner@bad-honnef.de; Informationen zum Straßenbau gibt der Fachdienst Tiefbau, Jutta Schmidt, 02224/184197, E-Mail: jutta.schmidt@bad-honnef.de.