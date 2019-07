Offenbar technischer Defekt

Ein Kleinwagen hat am Samstagabend in Bad Honnef Feuer gefangen.

Bad Honnef. Die Feuerwehr musste am Samstagabend einen Kleinwagen in Bad Honnef löschen, nachdem dieser offenbar wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte.

Von Michael Wrobel und Urlich Felsmann, 07.07.2019

Der Fahrer eines Kleinwagens hatte gerade erst sein Fahrzeug vor seinem Haus abgestellt, da stand der Mazda auch schon in Flammen: Offenbar wegen eines technischen Defekts hat am Samstagabend ein Auto in Bad Honnef Feuer gefangen.

Der Besitzer des Kleinwagens war gerade nach Hause gekommen und hatte den Mazda vor seinem Haus an der Berliner Straße abgestellt, da nahm er einen Brandgeruch wahr. Nur wenige Augenblicke später stand der Motorraum des Wagens auch schon in Flammen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte durch ihre schnelle Eingreifen ein Übergreifen der Flammen auf ein Carport sowie das Wohnhaus verhindern. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, so dass das Fahrzeug auch nicht komplett ausbrannte. Verletzt wurde niemand.