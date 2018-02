Vereister Waldweg

Königswinter. Unterhalb der Löwenburg in Bad Honnef drohte am Samstagabend ein Geländewagen einen mehrere hundert Meter tiefen Steilhang abzustürzen. Der Fahrer war auf einem glatten Waldweg von der Fahrbahn abgekommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.02.2018

Nur ein kleiner Baum verhinderte am Samstagabend den Absturz eines Geländewagens unterhalb der Löwenburg in Bad Honnef. Ein Jäger verlor auf dem vereisten Waldweg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Strecke ab. Er rutsche gegen den Baum und drohte, einen mehrere hundert Meter tiefen Steilhang abzustürzen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Mit dem Smartphone konnte der Jäger, der noch im Fahrzeug eingeschlossen war, Hilfe rufen.

Daraufhin rückte die Freiwillige Feuerwehr aus und sicherte das Auto mit einer Seilwinde und Stahlseilen. Auch ein Landwirt, der vom Jäger ebenfalls alarmiert wurde, unterstützte die Rettungsaktion mit einem Traktor. Nachdem der Geländewagen gesichert wurde, konnte der Fahrer unverletzt aussteigen. Im Anschluss konnte das Fahrzeug geborgen werden. Wie Marc Neunkirchen, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr, mitteilte, war der Mann vom Annatal aus kommend auf dem Rückweg zur Autobahn. Im Auto hatte der Jäger zwei Wildschweine, die er zuvor geschossen hatte.

Zwischenzeitlich wurde von der Feuerwehr ein Bereitsstellungsraum eingerichtet, also eine Stelle, an der die Einsatzkräfte in der Nähe des Unfallortes versammelt und bereitgestellt werden können ohne selbst gefährdet zu werden.

In den Höhenlagen des Siebengebirges hat sich in den vergangenen Wochen aufgrund der Wetterlage eine gefährliche Eisschicht gebildet. "Nur mit Grödeln, speziellen Spikes unter den Schuhen, konnten sich die Einsatzkräfte sicher bewegen", heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Im Einsatz befanden sich die Löschzüge Oelberg und Ittenbach, sowie die Drehleiter des Löschzuges Altstadt.