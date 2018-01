Honnefer Gymnasium feiert 100-Jähriges

Sören Künzel machte 2010 sein Abitur am Sibi mit der Traumnote 1,0. Nach dem Bachelorstudium in Medizin und Mathematik in Bonn zog es ihn als Gaststudent nach Yale. Zurzeit promoviert er an der UC Berkeley im Bereich Statistik. 2017 gewann er mit einem Team den renommierten Wettbewerb „Data Open Championship“.

Ihre schönste Erinnerung an die Schulzeit?

Ich erinnere mich gerne an die Zeit, als ich mit der Mathematik-Olympiade angefangen habe. Davor war Mathe für mich ein reines Pflichtfach, aber mit der Olympiade hat sich mir eine ganze Welt aufgetan. 2006 habe ich in der Finalrunde des Bundeswettbewerbs den zweiten Platz geschafft. Das hat richtig Bock gemacht.

Worin waren Sie besonders schlecht?

Ganz ehrlich, in der fünften Klasse war ich erst mal in allem schlecht, außer Mathe und Bio. Ab der Mittelstufe ging's zum Glück wieder. Nur mit Kunst bin ich nie so wirklich warm geworden. Da gab es einfach nie ein wohldefiniertes Problem, das ich lösen konnte.

Das Wichtigste, was Sie in der Schule gelernt haben?

Sorgfältig und gewissenhaft zu arbeiten. Und vor allem, mir nicht immer alles bloß merken zu wollen und dann doch wieder die Hälfte zu vergessen, sondern alles zu notieren.

Hatten Sie mal einen Klassenbucheintrag?

Langweilig, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass ich jemals einen hatte. Vielleicht wegen Zuspätkommens...Kam schon mal vor, dass ich viel zu spät gemerkt habe, dass ich eigentlich längst woanders sein sollte...