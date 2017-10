Praktikum als Einstieg

Bad Honnef. Die Ausbildungsbörse im Bad Honnefer Rathaus wurde im September wieder von hunderten von Schülern und Studenten besucht. Der 18-jährige Granit Hykolli fand auf der Börse erst ein Praktikum und im Anschluss eine Ausbildung.

Von Elena Sebening, 25.10.2017

Mehrere Hundert Schüler steuerten im September die Ausbildungsbörse im Bad Honnefer Rathaus an. Rund 600 Jungen und Mädchen der Abschlussklassen konnten sich dort bei 35 Unternehmen und Institutionen aus Bad Honnef und Umgebung informieren und so eine Grundlage für ihre Berufsentscheidung erhalten. Einige kamen an den Ständen so gut mit Ausbildungsleitern und Vertretern der Unternehmen ins Gespräch, dass sie gleich eine Zusage für ein Praktikum erhielten.

Noch mehr Glück hatte der 18-jährige Granit Hykolli. Eigentlich besuchte sein Bruder mit dem Berufskolleg in Bad Honnef die Börse. Da er aber wusste, dass Granit bereits seit einem halben Jahr auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle war, informierte sein Bruder ihn spontan, dass der Lebensmittel-Discounter „Norma“ noch Ausbildungsplätze anbiete.

„Dann ging alles ganz schnell. Granit Hykolli kam sofort mit entsprechenden Unterlagen und Lebenslauf an unseren Stand und es hat gleich gut gepasst“, so Anja Hunhold, Bereichsleiterin für Aus- und Fortbildung bei Norma. Bereits einen Tag später ging es los mit einem dreitägigen Praktikum und abschließendem Einstellungstest.

Den absolvierte Hykolli mit 91 von 102 Punkten und überzeugte damit die Ausbildungsleiterin und den Ausbilder Patrick Platek von sich und seinem Interesse. „Ich wollte schon immer im kaufmännischen Bereich eine Ausbildung machen und bin sehr froh, dass es hier geklappt hat“, sagt der 18-Jährige. Gemeinsam mit Ausbilder Platek war Hunhold auf der Messe vertreten: „Für uns ist das jedes Mal eine tolle Gelegenheit, mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und Informationen über das Berufsbild weiterzugeben“, sagt sie.

Auch sieben Praktikumsplätze für Schüler haben sie direkt vor Ort vergeben. Da sie in der Region bisher noch keinen Auszubildenden eingestellt hatten, nutzten sie die Möglichkeit zur Präsentation auf der Ausbildungsbörse bereits zum zweiten Mal.

Die Ausbildung zum Verkäufer dauert zwei Jahre. Man spricht hier von einer Stufenausbildung im Handel, da mit entsprechenden Noten im dritten Lehrjahr die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel absolviert werden kann.

Nach dem Praktikum ging es für Granit Hykolli gleich in die Ausbildung. „Ich freue mich jetzt schon darauf, künftig noch mehr Aufgaben eigenständig erledigen zu können“, so der Azubi. Das Bedienen der Kasse, Aufbau von Werbung, Bestellungen und das Einräumen von Ware sind die Bereiche, in denen der 18-Jährige bereits aktiv war.

Für Ausbilder Platek ist es besonders schön, engagierten Nachwuchs auszubilden: „Für mich ist die Arbeit eines Ausbilders wie das Schleifen eines Diamanten. Es wird nie langweilig, und es ist stets toll zu sehen, was man alles aus den neuen Mitarbeitern herauskitzeln kann“, so der 30-Jährige.

Für Granit Hykolli steht bereits die erste Schulung vor der Tür: der Kassiererführerschein. Auch soziale Projekte erwarten den Auszubildenden. Wer im höheren Lehrjahr ist, darf beispielsweise mit anderen Azubis gemeinsam und unter der Leitung von Anja Hunhold zwei Wochen lang eine Filiale leiten. So könne vertiefend erklärt werden, was es im Tagesgeschehen alles zu beachten gilt.

Denn, so fasst es Platek zusammen: „Jeder Tag ist anders und irgendwas ist immer, das es zu beachten gilt.“