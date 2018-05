Marktplatz wird zur Gourmet-Meile

Von Mai bis September finden in Bad Honnef jeweils am letzten Freitag im Monat die Schlemmerabende statt.

Bad Honnef. Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg – und so gehen die „Schlemmerabende“ des Bad Honnefer Centrum e.V. 2018 in eine neue Runde. Am Freitag, 25. Mai, verwandelt sich der Marktplatz erstmals in diesem Jahr wieder in eine riesige Gourmet-Meile unter freiem Himmel.

„Hier will ich sein. Hier will ich bleiben“: Den Wunsch, den einst Goethe seinen Faust formulieren ließ, hat Jürgen Kutter, der die Schlemmerabende in Bad Honnef organisiert, als Motto für die Veranstaltung ausgegeben. Jeweils am letzten Freitag im Monat zwischen Mai und September sollen die Besucher entspannt durch die Bad Honnefer Innenstadt schlendern können und vorher, im Anschluss oder währenddessen das kulinarische Angebot an den rund ein Dutzend mobilen Feinkostständen nutzen.

Von der Ecke Hauptstraße/ Bahnhofstraße bis zur Pfarrkirche Sankt Johann Baptist laden Tische, Stühle und Bänke dazu ein, den Feierabend und das Wochenende im stimmungsvollen Ambiente und bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen einzuläuten. Neben der Atmosphäre steht auch das kulinarische Angebot an den Ständen im Mittelpunkt der Schlemmerabende. Für jeden Geschmack gibt es das passende Häppchen – ob Suppe oder Currywurst, Burger oder Holzofenpizza, Flammkuchen, Steak oder Bratkartoffeln mit Speck.

Zum Ausklang des Sommers stehen am letzten Schlemmerabend am Freitag, 29. September, dann zusätzlich Pfifferlinge und Federweißer im Angebot. Und auch die Gastronomen rund um den Marktplatz tischen den Gästen ihre jeweiligen Spezialitäten auf. Dazu gibt es ausgesuchte Getränke, Bier, Wein oder auch Champagner und zur Abrundung des Urlaubsgefühls die passende musikalische Unterhaltung.

Die Schlemmerabende in Bad Honnef finden jeweils freitags in der Zeit von 16 bis 22 Uhr am 25. Mai, 29. Juni, 27. Juli, 31. August sowie am 29. September statt.