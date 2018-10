Anwohner in Aufruhr

Bad Honnef. Die Fällung der Dorflinde sorgt für Aufregung in Rommersdorf. Weder der Bürgerverein noch sonstige Anwohner seien zuvor informiert worden. Die Stadt meint, dass dies schlicht vergessen wurde.

Die Aufregung in Rommersdorf ist groß: Am Mittwoch um die Mittagszeit ist die Dorflinde am Frankenweg gefällt worden. „Rommersdorf ist in Aufruhr“, schrieb Manfred Rauw, Fraktionsvorsitzender der FWG aus Rommersdorf, an Bürgermeister Otto Neuhoff. Weder der Bürgerverein noch sonstige Rommersdorfer seien zuvor informiert worden, und der Veranlasser der Aktion habe nicht ausfindig gemacht werden können, erzürnte er sich. „Die Linde war in Rommersdorf ein Symbol, das nun dieser Aktion zum Opfer gefallen ist“, so Rauw. Er forderte den Bürgermeister auf, den Veranlasser für die Fällung „eines nicht kranken Baumes“ zu ermitteln. Zudem bat er Neuhoff, die Baumfällung auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen.

Auf GA-Anfrage konnte die Stadt die Fällung erklären. „Der Baum war krank, und es war Gefahr in Verzug“, sagte Jenny Gerits vom Fachdienst Umwelt und Stadtgrün. Ein Kollege vom Baubetriebshof habe die Fällung veranlasst, nachdem ein Sachverständigenbüro ein Gutachten erstellt hatte. Dabei habe sich herausgestellt, dass die Linde vom Brandkrustenpilz befallen und nicht mehr standsicher sei. „Wir mussten schnell handeln“, so Gerits. Bei der Fällung habe sich dann auch gezeigt, dass der Baum von innen bereits komplett ausgehöhlt gewesen sei.

Allerdings hatte man die Öffentlichkeit vorab über die notwendige Maßnahme informieren wollen. Bei der Pressemitteilung über Pressemitteilung über mehrere Baumfällungen in der Stadt, die die Verwaltung am Dienstag verschickt hatte, war der Baum jedoch schlicht vergessen worden. „Unglücklicherweise“, sagt Gerits.

Man habe versucht, unter mehreren hundert Bäumen, die gefällt werden müssen, die brisantesten Bäume zu erfassen. So werden zum Beispiel die Eiche am Kursaal und eine große Buche im Reitersdorfer Park, die ebenfalls krank und nicht mehr standsicher sind, durch eine Fachfirma beseitigt, die anderen Bäume fällt die Stadt selbst. Die Eiche, die neben den Stufen zum Kursaal steht, wird am Dienstag kommender Woche gefällt. Bis zum Frühjahr soll laut Stadt eine Ersatzpflanzung für die gefällte Linde in Rommersdorf erfolgen.