Auch die Sportler des TSV Much zeigten ihr Können.

„Der Amethyst“: Die Gruppe des TV Eikamp zeigt ihre Show in violetten Glitzer-Kostümen.

BAD HONNEF. In der Menzenberger Halle begeistern 520 Akteure bei einer vierstündigen Gala. Die Gastgeber treten außer Konkurrenz auf.

Von Roswitha Oschmann, 01.05.2018

Schachmatt? Von wegen! Mit einer Hommage an das Schachspiel begeisterte bei der Turnshow der Rheinischen Turnerjugend (RTJ) die Gruppe „Artistic OTC 69“ des TC Sterkrade 1869 Oberhausen unter dem Motto „Das königliche Spiel“ nicht nur das Publikum in der Menzenberger Halle, sondern auch die Jury. Sie vergab an die Truppe den Innovationspreis 2018.

Bei der vier Stunden dauernden Gala ging es in dem Turnpalast bei tollen Lichteffekten und Musik für die 520 Teilnehmer aus 24 Gruppen außerdem um die Qualifikation zu den Wettbewerben „Rendezvous der Besten“ und „Tuju-Stars“ auf Bundesebene. Und sie lieferten alle eine fantastische Show, von der auch Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt aus Königswinter, und Karin Uberecken, Vizepräsidentin Wettkampfsport des Rheinischen Turnerbundes aus Bad Honnef, begeistert waren. Die Teilnehmer brillierten mit feinen Choreografien, raffinierten Kostümen, geschmackvoller Musikauswahl und vor allem turnerisch exzellenten Leistungen.

Von Himmelsstürmern biszu Rheinmatrosen

Die Truppe aus Sterkrade hatte ihr Schachbrett aus Stoff, das sie auf dem Hallenboden ausbreitete, ebenso selbst gefertigt wie die Gewänder der Figuren, die während ihres Auftritts geschickte Schachzüge vornahmen. Dabei zeigten sie alle Facetten ihres Könnens, balancierten auf Kugeln, jonglierten mit Reifen und Keulen, bauten Pyramiden und Brücken und produzierten Überschläge am laufenden Band. Der weiße König schlug bei diesem Spiel den schwarzen. „Jeder konnte seine persönlichen Stärken herauskitzeln“, sagte Trainerin Sylvia Schürmann, die sich mit ihren 20 Mädchen und einem Jungen, der den weißen König pantomimisch darstellte, über den Preis sehr freute.

Schon die Titel der Aufführungen ließen der Fantasie der Zuschauer weiten Spielraum. Der Homberger TV war gleich mit zwei Teams am Start, die sich beide für das „Rendezvous der Besten“ qualifizierten. „Die fliegenden Homberger“ eroberten die Turnfläche als „Himmelsstürmer“, die nach den Sternen greifen wollen. Auch die hervorragende Homberger Showgruppe, die „Ayakashi, den Tanz der Dämonen“ zeigte, bestach mit ihrer Leistung.

Choreografie als Rheinmatrosen

Sie holte 2017 Silber bei der WM in Norwegen, trägt seit 2012 das Prädikat „Hervorragend“ und ist amtierende Showgruppe des Deutschen Turner-Bundes. Ebenfalls werden beim Rendezvous der Besten dabei sein: der TuS Jahn Mönchengladbach mit „Tujalon – Super-Mario“ und der TV Eikamp mit den „Dancin Midis“ und ihrem Stück „Der Amethyst“. „Pioniere der Luftfahrt: Flug Nr. 1“ wurden von den Showakrobaten des TV Erkelenz dargestellt. Sie werden – wie die „Artistic Jumpers“ vom Remscheider TV mit dem „Zipfelmützenmarsch“ – beim Wettkampf „Tuju-Stars“ dabei sein.

Die Gastgeber vom TV Eiche präsentierten sich außerhalb der Konkurrenz. Sie zeigten eine Choreografie als Rheinmatrosen von der Insel Grafenwerth, die sich vom „Schiff“ aus ins Wasser stürzen. Zwei Mütter hatten binnen zwei Tagen 36 Matrosenkragen genäht. Abteilungsleiterin Karin Uberecken lobte ihre Schützlinge.

Schöner Show-Abschluss: Moderatorin Tanja Stemmer vom TV Erkelenz sang den Cup-Song, zu dem alle Turner gemeinsam den Rhythmus mit Bechern auf dem Hallenboden schlugen.