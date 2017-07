Kritik an geplanter Umleitung

Bad Honnef. Der Umbau der Linzer Straße geht weiter: Im Oktober sollen die Arbeiten am dritten Bauabschnitt beginnen. Nachdem die beiden Bauabschnitte vom Honnefer Graben bis zum neuen Minikreisel am Floßweg umgestaltet wurden, ist nun das Teilstück vom Floßweg bis vor die Kreuzung an der Menzenberger Straße an der Reihe.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen beauftragte die Verwaltung mit dem Fortgang der Planungen und gab grundsätzlich grünes Licht für den Ausbau. Losgehen soll es im Oktober. Geschätzte Bauzeit: 14 Monate.

Ende April waren die Anlieger über die Pläne informiert worden. Die beinhalten im Kern, so die Leiterin des Fachbereiches Tiefbau, Jutta Schmidt: einen 3,50 Meter breiten Fußweg mit dem Zusatz „Radfahrer frei“ auf der rheinzugewandten Seite, eine 6,50 Meter breite Fahrbahn, die auch in diesem Abschnitt Begegnungsverkehr von Bussen möglich macht, sowie einen 1,50 Meter breiten Fußweg auf der Bergseite.

Am Weiher soll eine sogenannte Querungshilfe gebaut werden, die auch zu schnell fahrende Autofahrer vor dem Kreisel „bremsen“ soll. Die Bushaltestellen verschieben sich in zwei Fällen leicht. Sie werden barrierefrei ausgebaut – dafür gibt es eine gesonderte Förderung, die 90 Prozent der Kosten abdeckt.

Parkplätze gehen verloren

Auf ein Problem hatten die Anwohner im April hingewiesen: Durch den rheinseitigen Fuß-Radweg fällt auf dieser Straßenseite Parkraum weg. Die Anlieger beklagten, der Parkdruck an der Linzer Straße habe unter anderem durch die Fachhochschule zugenommen. Denn: Deren Parkplatz koste Gebühren und sei darum meistens leer. „Frei“ zugängliche Parkbuchten an der Linzer Straße seien oft über Tage und Wochen durch Dauerparker blockiert.

Die Anwohner, die den Ausbau bezahlten, guckten in die Röhre. Bauchschmerzen bereitete Mitgliedern des Gremiums vor allem die Umleitung, die während des Baus gelten soll. Da für die Bauarbeiten keine Vollsperrung der rund 480 Meter langen Strecke infrage komme, so Schmidt, werde es wohl darauf hinauslaufen; das habe unter anderem auch die Polizei befürwortet. Die andere mögliche Variante – eine Aufteilung in vier Unterabschnitte, bei der die Baustelle immer einspurig passiert werden kann – sei nicht optimal.

Verkehrschaos befürchtet

Die Bauarbeiten würden sich zeitlich in die Länge ziehen. Mögliche Umleitung also: Der Verkehr in Richtung Innenstadt würde über den Feilweg, die Kucksteinstraße und die Menzenberger Straße geführt, Richtung Rheinbreitbach einspurig an der Baustelle vorbei.

Bedingung, so Schmidt: Die jetzt problematische Ampelschaltung an der Kreuzung müsste geändert werden – doch dabei muss der Landesbetrieb Straßenbau mitziehen, da es sich um eine Landesstraße handelt. Sollte eine Einigung erzielt werden, würde die Kucksteinstraße für diese Zeit zur Einbahnstraße. „Der Vorteil ist, dass sich die Verkehrsteilnehmer nicht dauernd auf eine neue Situation einstellen müssen. Das wäre noch schlimmer.“

Zu Fuß könne die Baustelle jederzeit passiert werden. Hans-Joachim Ewald (CDU) befürchtet dennoch Chaos – und gefährliche Situationen auf diesem Schulweg. „Irgendwas anderes, aber nicht das“, so Ewald. Schmidt ergänzte, eine weiträumige Umleitung über die B 42 werde ebenso ausgeschildert, der Verkehr werde sich sicher verteilen. Klaus Wegner (Grüne) riet, sich der Parkplätze erneut anzunehmen. Auch das Thema Radweg sei nicht optimal gelöst.