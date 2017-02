Versuchter Einbruch in Bad Honnef

Bad Honnef. Ein noch unbekannter Mann wollte in ein Wohnhaus an der Wolkenburgstraße in Bad Honnef einbrechen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

16.02.2017

Durch Geräusche an einem Rolladen ist am frühen Donnerstagmorgen ein Hausbewohner an der Wolkenburgstraße geweckt worden. Gegen 4.30 Uhr hörte der Honnefer die Geräusche, wie die Polizei mitteilt. Der Mann schaltete das Licht an, woraufhin der noch Unbekannte die Flucht ergriff.

Der Bewohner alarmierte sofort die Polizei, eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang aber ergebnislos. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Einbrecher einen Zaun beschädigt haben, um auf das Grundstück zu kommen.

Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder weitere Angaben machen kann, sollte sich unter der Rufnummer 0228-150 melden. (ga)