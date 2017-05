Feuerwehreinsatz an der Karl-Broel-Straße

Bad Honnef. In Rhöndorf hat es am Freitagmorgen in der Karl-Broel-Straße gebrannt. Eine Küchenzeile hatte Feuer gefangen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Eine Person wurde dabei verletzt.

Von Sebastian Laubert, 12.05.2017

Zu einem Einsatz an der Karl-Broel-Straße in Rhöndorf ist am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr ausgerückt. Vermutlich ausgelöst durch einen technischen Defekt, hatte in einem Einfamilienhaus eine Küchenzeile Feuer gefangen. Der Bewohner hatte Rauch wahrgenommen, das Gebäude verlassen und die Feuerwehr alarmiert.

Laut Polizei stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte die Küchenzeile bereits in Vollbrand, ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden. Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung, er wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Im Einsatz waren 22 Helfer der Feuerwehr Bad Honnef und der Löschgruppe Rhöndorf. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.