Arbeiten auf der Autobahn

Bad Honnef. Weitere Einschränkungen auf der A3: Aufgrund von Bauarbeiten in Höhe der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz müssen sich Autofahrer am Samstag auf Sperrungen und Behinderungen einstellen.

Die Anschlussstelle Bad Honnef/Linz der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt muss an diesem Samstag, 11. März, von 5 Uhr bis 19 Uhr gesperrt werden. Das teilte der zuständige Landesbetrieb Straßen NRW am Donnerstag mit. Zudem stehen auf der A 3 im Anschlussbereich nur zwei eingeengte Fahrstreifen zur Verfügung.

Umleitungen seien mit einem roten Punkt ausgeschildert, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Straßen NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg lässt nach eigenen Angaben in dieser Zeit Restarbeiten ausführen, die im Zuge der Fahrbahnsanierung am vergangenen Wochenende aufgrund eines Maschinenschadens nicht erledigt werden konnten.

Immer wieder war es in den vergangenen Monaten zu Sperrungen der Anschlussstellen Bad Honnef/Linz und Siebengebirge gekommen. Grund waren Markierungs- und Sanierungsarbeiten.

Dabei hat die eigentliche Sanierung der A 3 noch nicht einmal begonnen: Wie berichtet, lässt der Landesbetrieb Straßen NRW in diesem und im kommenden Jahr die A 3 zwischen Heumar und Bad Honnef/Linz von Grund auf sanieren. Auf 40 Kilometern erneuert er die Fahrbahndecke. Los geht es Ende des Jahres zwischen der Anschlussstelle Lohmar und dem Kreuz Siegburg. Allerdings: Bereits Anfang Mai muss die Autobahn wegen Brückenarbeiten von Samstagabend bis Montagmorgen in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt werden.