Feuerwehreinsatz am Cura-Krankenhaus in Bad Honnef.

BAD HONNEF. Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Scheibe angebranntes Toastbrot im Schwesternzimmer hat am Montagmorgen die Brandmeldeanlage des Cura-Krankenhauses ausgelöst.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef rückte am Montagmorgen mit mehreren Fahrzeugen am Cura-Krankenhaus an. Auch Rettungswagen und Polizei waren innerhalb von Minuten an Ort und Stelle, konnten den Einsatz aber sofort wieder abbrechen. Parallel waren die Wehrleute auf dem Brückenbauwerk in Richtung Endhaltestelle gefordert. Dort galt es nach Worten von Feuerwehrsprecher Björn Haupt, eine Verunreinigung der Fahrbahn zu beseitigen.