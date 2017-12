Männergesangsverein in der Sankt Aegidius Kirche

AEGIDIENBERG. Die Kirche war rappelvoll: Der Männergesangverein Liederkranz und weitere Solisten haben die Aegidienberger bei einem Adventskonzert auf Weihnachten eingestimmt.

Von Gabriela Quarg, 22.12.2017

Zuerst weihnachtliche Klänge in der Kirche, dann eine Tasse heißen Glühwein am offenen Feuer unter freiem Himmel – in Aegidienberg konnte man sich ganz wunderbar auf das bevorstehende Christfest einstimmen. Und das nicht etwa allein, sondern unter Freunden: Der Männergesangverein (MGV) Liederkranz Aegidienberg hatte zum Adventskonzert in der Kirche Sankt Aegidius mit einem anschließenden Beisammensein auf dem Kirchvorplatz unter dem Motto „Weihnachten mit Freu(n)den“ eingeladen. Eine Einladung, die sich die Aegidienberger nicht entgehen ließen: Die Kirchenbänke im Gotteshaus waren voll besetzt.

Hatte im Vorjahr noch der Spielmannszug der Karnevalsgesellschaft Klääv Botz die Sänger musikalisch unterstützt, war dieses Mal der Schulchor der Theodor-Weinz-Grundschule Aegidienberg unter Leitung von Gunda Kohrs mit dabei. Die Mädchen und Jungen in ihren leuchtend-blauen „I like Aegidienberg“-Shirts erfreuten die Zuhörer mit fröhlichen Weihnachtsliedern wie „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Auf dem Weihnachtsmarkt“.

Heimisches Platt und internationale Songs

Der Männerchor selbst hatte für das Konzert zahlreiche alte und neue Lieder einstudiert: Heimisches auf Platt wie „Am Dom zu Kölle“ von Willi Ostermann oder „Om Chresskingchesmaat“ von Henner Berzau, Kirchliches wie „Es kommt ein Schiff geladen“, aber auch Internationales wie „Angels watching you“ oder „Marching in the Light of Love“.

Dass der Chor krankheitsbedingt auf die eine oder andere Stimme verzichten musste, machten die verbliebenen Sänger durch umso größere Sangesfreude wett. „Einige haben sogar die Generalprobe am Freitag vorzeitig abgebrochen, um beim Konzert noch Stimme zu haben“, berichtete MGV-Vorsitzender Eberhard Bialkowski schmunzelnd.

Besucher stimmten mit ein

Auch die Konzertbesucher ließen sich nur allzu gerne mitreißen: Sie spendeten nicht nur jede Menge Applaus, sondern stimmten auch mit Begeisterung in den Kanon „Gloria in excelsis Deo“ sowie in das wunderbar besinnliche „Stille Nacht, Heilige Nacht“ ein. Besonderes Sahnehäubchen war der Auftritt von Giulia Wilhelmy: die Tochter von Chorleiter Guido Wilhelmy trug solo kölsche Weihnachtslieder vor und begeisterte mit ihren glockenhellen, sanften Stimme. Nicht weniger verzauberte Wilhelmys Sohn Fabio das Publikum mit herausragenden Saxofon-Klängen.

Zur gelungenen Gesamt-Mischung trugen auch Gunda Kohrs, Heinz Kälber und Peter Schlabertz mit mal besinnlichen, mal heiteren Texten zur Weihnachtszeit bei. Im Anschluss an das Konzert kredenzten die Sänger noch Glühwein, Kinderpunsch und frisch gebrutzelte Würstchen beim gemütlichen Beisammensein.