Adenauerhaus zieht Bilanz

Rhöndorf. 30.000 Gäste haben seit April 2017 die neue Ausstellung in der Adenauer-Gedenkstätte in Rhöndorf besucht - dementsprechend haben die Stiftung und die Familie eine positive Bilanz nach der Sanierung gezogen.

Von Heike Hamann, 02.11.2017

Wer einen Blick in das Gästebuch des Adenauerhauses in Rhöndorf wirft, liest vor allem eines: viel Lob. „Genauso war es damals“, steht da etwa. Oder: „Das ist Geschichte hautnah“. Es sind diese Einträge aus den vergangenen Wochen und Monaten, die Corinna Franz, Geschäftsführerin der Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus, besonders freuen. Seit dem 19. April – dem 50. Todestag Konrad Adenauers – hat die neue Dauerausstellung geöffnet. Seither haben mehr als 30 000 Gäste die sanierte und erweiterte Gedenkstätte besucht. Ein erfreuliches Ergebnis, „das uns jedoch nicht dazu verleitet, die Hände in den Schoß zu legen“, wie Franz sagt. „Wir haben viele neue Projekte in Arbeit.“

Der Blick zurück auf die vergangenen Monate jedenfalls macht Franz, den Vorstandsvorsitzenden Manfred Speck und die Museumspädagogin Claudia Waibel stolz: Allein 2000 Besucher kamen am Eröffnungswochenende, um sich einen Eindruck von der neugestalteten Ausstellung zu machen. Zog es zu diesem Anlass vorwiegend die Erwachsenen nach Rhöndorf, lockte der Familientag im Oktober mit dem Rheinischen Lesefest Käpt'n Book vor allem zahlreiche Familien mit Kindern in die neuen Räume. „Rund 900 Gäste hatten wir hier“, sagt Waibel, die auch in Sachen Führungen, Workshops und Besuche von Schulklassen Erfreuliches berichten kann: „Die Nachfrage ist ungebrochen.“

Konvolut privater Briefe für das Archiv

„Freudig erstaunt“ sei man in der Familie Adenauer, wie groß die Bedeutung des ersten deutschen Bundeskanzlers auch heute noch sei, sagte Konrad Adenauer, Enkel des Gründungskanzlers und Sprecher der Familie. So habe Kanzlersohn Georg Adenauer jüngst ein Konvolut privater Briefe, die er von seinem Vater erhalten hatte, dem Archiv übergeben. „Selbst ich erfahre da immer noch neue Dinge über meinen Großvater “, sagt der 72-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Vieles ist noch im Privaten verborgen, Es ist wie ein Puzzle oder Mosaik, das sich Stück für Stück zusammensetzt.“

Rund 1,4 Millionen Euro kostete die Sanierung und Erweiterung der Gedenkstätte, weitere 900 000 Euro wurden in die neue Ausstellung investiert. Die Finanzierung hatten größtenteils der Bund, der Landschaftsverband Rheinland und die NRW-Stiftung übernommen. „Wir haben damit einen wichtigen Schritt in das 21. Jahrhundert gemacht“, sagt Franz. Gleichwohl müsse man sich Gedanken machen, wie man Konrad Adenauer in der heutigen Zeit vermittele, da die jüngere Generation weniger Berührungspunkte mit Adenauer habe. Die Idee ist es daher, zukünftig verstärkt auf digitale Formate zu setzen. „Wir haben da für die mittelfristige Planung das Jahr 2026 im Blick“, sagt Franz – den 150. Geburtstag Konrad Adenauers.

Digitaler Lesesaal

Angedacht seien etwa ein digitaler Lesesaal oder auch wissenschaftliche Werke digital zugänglich zu machen. „Das alles soll natürlich die Menschen nicht davon abhalten, nach Rhöndorf zu kommen“, ergänzt Speck. „Es soll die Menschen vielmehr neugierig machen und die Aufmerksamkeit auf diesen Ort hier lenken.“

Für den Vorsitzenden der Stiftung, die am 19. Dezember dieses Jahres selbst ihr 50-jähriges Bestehen feiert, ist vor diesem Hintergrund ein weiteres Projekt von Bedeutung: Die Erinnerung an den Gründungskanzler in Berlin. „Viele Millionen Besucher kommen täglich in die Bundeshauptstadt, da wollen wir auf Konrad Adenauer, auf Rhöndorf und auf die Stiftung hinweisen“, sagt Speck. Geplant sei zum einen eine Art „Schaufenster“, das – möglicherweise auf der Allee „Unter den Linden“ – die Passanten auf Konrad Adenauer und seinen Wohnort neugierig machen soll.

Zum anderen wird ein Zweitguss des Bonner Adenauerkopfes aus der Hand des Bildhauers Hubertus von Pilgrim künftig in Berlin zu sehen sein – ein Geschenk der Familie Adenauer an den Bund. Die Skulptur soll ihren Platz zwischen Reichstag und Paul-Löbe-Haus finden. „Quasi als symbolische Brücke zwischen Bonn und Berlin“, sagt Adenauer.