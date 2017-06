Schießwettbewerbe in Bad Honnef

AEGIDIENBERG. Beim Schützenfest in Aegidienberg wurde der spannende Wettkampf um die Königskette zur Konkurrenz zwischen Eheleuten: Christiane Keil war nah dran, doch ihr Mann durfte vor ihr schießen - und gewann.

Von Roswitha Oschmann, 20.06.2017

Achim Keil fegte den Rumpf des Königsvogels mit dem 212. Schuss von der Stange, und so ist der Malermeister nach 2006 zum zweiten Mal Aegidienberger Schützenkönig. Die Regeln des Sankt-Hubertus-Schützenvereins Aegidienberg schreiben den Majestäten nämlich eine zehnjährige Pause beim Königsvogelschießen vor. Umso größer die Freude beim Schützenkönig 2017. Noch-Prinz Sven Sting und Thorsten Sting hoben den strahlenden König auf ihre Schultern und trugen ihn vom Schießstand auf den Schützenplatz, wo Präsident Hans-Peter Efferoth ein dreifaches Horrido auf ihn ausrief.

Das Siegerküsschen gab es von Ehefrau Christiane, die sich zuvor mit ihrem Mann einen harten Kampf geliefert hatte. Auch Doris Ziegert, Angela Schneider und Axel Frölig hatten in einem spannenden von Sportwart Gottfried Stens geleiteten Wettbewerb mitgehalten. Der Vogel hing bereits am „seidenen Faden“, als sich Christiane Keil Chancen ausrechnete, das letzte Fitzelchen wegputzen zu können. „Aber mein Mann kommt im Alphabet vor mir dran“, sagte die Schriftführerin des Vereins und lachte. „Ich wollte schon gern Königin werden und probiere es seit einigen Jahren.“

König und Königin sind begeisterte Sportschützen

Auch Klaus Linnig, der König von 2016, verfolgte das Geschehen auf dem Schießstand. Ein bisschen wehmütig war ihm zumute, dass er nun die Königskette abgeben musste. Als Ehrendamen der neuen Königin agieren Ute Tentler, Lena Diepenseifen, Steffi Sting und Kordula Teepe. Christiane Keil stammt aus Peterslahr, Achim Keil aus Troisdorf. Seit 1991 leben sie in Aegidienberg. Nachdem Christiane Keil 1999 Bürgerkönigin geworden war, traten die Eheleute im Jahr 2000 in den Sankt-Hubertus-Schützenverein ein, wurden Sportschützen und gehören den Mannschaften Luftgewehr und Kleinkaliber (KK) aufgelegt an.

Der König ist auch Mitglied des Teams Luftgewehr Freihand. Achim Keil: „Im KK ziehe ich den Kürzeren, im Luftgewehr meine Frau.“ Reisebürokauffrau Christiane Keil singt außerdem im Kirchenchor. Seit 2006 ist Achim Keil Jugendwart der Hubertus-Schützen, nachdem er vorher 30 Jahre Fußball gespielt hatte und Fußballjugendtrainer gewesen war. Zwei der drei Söhne sind ebenfalls bei den Schützen aktiv.

Den Prinzentitel holte sich Jonas Donner

Die 13 Jugendlichen lieferten sich einen langen Kampf. Der König hatte längst alle Gratulationen entgegengenommen, da zielten sie immer noch auf den Rumpf. Prinz wurde schließlich Jonas Donner. Der 13-jährige Schüler der Realschule Sankt Josef war erst in diesem Jahr mit seinem Bruder Marvin in den Verein eingetreten. Bei der Krönung am Abend legten die Offiziere den neuen Majestäten Königs- und Prinzenkette um. Landtagsabgeordnete Andrea Milz setzte der Königin das Diadem auf.

Die Pfänderorden holten beim Königsvogel: Lothar Wallau (Kopf, 90. Schuss), Elfriede Becker (linker Flügel, 93.), Axel Frölig (rechter Flügel, 100.), Thomas Krewinkel (Schweif, 173.) und Achim Keil (Rumpf, 212.). Beim Prinzenvogel: Marvin Donner (Kopf, 136.), Christof Ullner (linker Flügel, 195.), Sven Sting (rechter Flügel, 281.), Fabian Schumann (Schweif, 391.) und Jonas Donner (Rumpf, 609.).