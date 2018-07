Lange Staus

Siebengebirge. Durch einen defekten Lastwagen auf der Autobahn 3 bildete sich am Abend ein langer Stau. An dessen Ende gab es einen schweren Unfall, die Polizei hat die Autobahn gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.07.2018

Nach einem schweren Auffahrunfall an einem Stauende auf der Autobahn 3 im Siebengebirge hat die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei stand in Höhe Bad Honnef/Linz ein defekter Lkw, woraufhin sich gegen kurz vor sieben Uhr ein kilometerlanger Stau bildete. An dessen Stauende kam es dann zu dem schweren Auffahrunfall, der schließlich zur Komplettsperrung führte.

Laut Polizei ist ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle alarmiert worden. Weitere Informationen zum Unfall und zu möglichen Verletzten sind derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Berichterstattung folgt...