Unfall in Bad Honnef

Bad Honnef. Ein 70 Jahre alter Mann hat am Montagvormittag mit seinem Pkw eine 82-Jährige an der Berck-sur-Mer-Straße angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

15.02.2017

Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagvormittag in Bad Honnef ereignet hat, sucht die Polizei. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde am Montag gegen 11.15 Uhr auf der Berck-sur-Mer-Straße in Bad Honnef eine 82-jährige Frau angefahren. Laut Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 70-jähriger Autofahrer, der die Berck-sur-Mer-Straße aus südlicher Richtung befuhr, nach links auf das Gelände des Aldi-Marktes abbog.

Dabei touchierte er mit seinem Wagen die Fußgängerin, die durch den Zusammenstoß verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und genaue Angaben machen können, sollten sich unter der Rufnummer 0228-150 melden. (ga)