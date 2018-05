Polizei bittet um Hinweise

Bad Honnef. Ein 81-Jähriger aus einem Seniorenzentrum in Bad Honnef wird seit Dienstag vermisst. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befindet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.05.2018

Ein 81-Jähriger aus Bad Honnef wird seit Dienstag vermisst. Wie die Bonner Polizei am Mittwoch mitteilte, werde Richard B., der in einem Seniorenzentrum an der Rhöndorfer Straße wohnt, derzeit gesucht. Zuletzt wurde er am Dienstag gegen 13 Uhr gesehen.

Anhaltspunkte für seinen derzeitigen Aufenthaltsort gebe es derzeit nicht. Eine Gefährdung oder hilflose Lage des Mannes könne nicht ausgeschlossen werden.

Richard B. wird wie folgt beschrieben:

- Zwei Meter groß

- Graue Haare und Dreitagebart

- Bekleidet mit dunklem Pullover, dunkelblauer Stoffhose und braunen Schuhen.

Um Hinweise bittet die Polizei unter 0228/150 oder der Notrufnummer 110.