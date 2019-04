80000 Ehrenamtliche in ganz Deutschland

14.04.2019

Am 22. August 1950 vereinbarten der damalige Bundesinnenminister Gustav Heinemann und Otto Lummitzsch, Gründer und erster Direktor des Technischen Hilfswerkes (THW), die Aufstellung einer Zivilschutzeinrichtung. Seit 1953 ist das THW eine Bundesanstalt. Sie untersteht dem Bundesinnenminister.

Seit rund 60 Jahren ist das THW fast täglich im Einsatz, um technische Hilfe zu leisten – angefangen bei Unglücken wie der Sturmflut in Hamburg und dem Grubenunglück von Lengede, die in den 60er Jahren die Nation bewegten, bis zu Hochwassern an Elbe, Oder und Rhein oder dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Die Sturmflut in den Niederlanden 1953 markierte zudem den Beginn von Hilfseinsätzen im Ausland. Nach dem Hurrikan „Katrina“ im Jahr 2005 unterstützten die THW-Helfer erstmals auch Menschen in den USA.

Den Statuten folgend, leistet das THW technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen größeren Ausmaßes auf „Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen“. Der Begriff der technischen Hilfe sagt aus, so die Statuten, „dass dort, wo im Zivilschutz Hilfe mit technischen Mitteln geleistet werden soll, das THW zur Aufgabenerledigung berufen ist“. Bundesweit stehen dafür rund 800 Hauptamtliche sowie 80 000 Ehrenamtliche bereit. Alleine im Rhein-Sieg-Kreis hat das THW 500 ehrenamtliche Mitglieder.

Im Kreis gibt es drei Ortsverbände: Bad Honnef, Siegburg und Bornheim. Ortsbeauftragte sind in Bad Honnef Carsten Helbrecht (E-Mail: ov-bad-honnef@thw.de, Internet www.ov-bad-honnef.thw.de), in Siegburg Oliver Schieferstein (E-Mail: ov@thw-siegburg.de, www.thw-siegburg.de) und in Bornheim Axel Lindner (E-Mail: info@thw-bornheim.de, www.thw-bornheim.de).