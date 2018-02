Suche beendet

BAD HONNEF. Eine 51-jährige Frau aus Bad Honnef, die seit Donnerstag vermisst wurde, ist wieder da. Die Vermisste konnte im Bereich der Polizei Duisburg ausfindig gemacht werden.

Die Suche der Bonner Polizei nach der 51-jährigen Karin K. aus Bad Honnef ist beendet. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte zuletzt am Donnerstagmittag ein Bekannter in Duisburg persönlichen Kontakt zu der vermissten Frau. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise gebeten.

Karin K. konnte in der Nacht auf Samstag in Duisburg ausfindig gemacht und die Suche eingestellt werden. Sie befindet sich in medizinischer Behandlung.