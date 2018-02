Polizei bittet um Hinweise

BAD HONNEF. Eine 51-jährige Frau aus Bad Honnef wird seit Donnerstag vermisst. Weil eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen wird, sucht die Polizei mit einem Foto nach ihr.

Die Bonner Polizei sucht nach der 51-jährigen Karin K. aus Bad Honnef. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatte zuletzt am Donnerstagmittag ein Bekannter in Duisburg persönlichen Kontakt zu der vermissten Frau. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden könne, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise.

Als mögliche Aufenthaltsorte der 51-Jährigen kommen laut Bericht Duisburg, Bonn oder aber Bad Honnef infrage. Karin K. wird wie folgt beschrieben: etwa 1,76 Meter groß, lange blonde Haare und braune Augen. Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke mit Kapuze und Fellbesatz und einem blauen Schal.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02 28/1 50 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.