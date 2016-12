Lasst Bad Honnef erblühen

27.12.2016 Bad Honnef. Schon mehrere öffentliche Flächen hat die Initiative Wirtschaft für Bad Honnef mit Krokussen bepflanzen lassen, um das Stadtbild aufzuwerten. Zum ersten Mal beteiligt sich mit der Parkresidenz nun eine private Einrichtung an der Aktion.

Bad Honnef. Blumen pflanzen zur Weihnachtszeit? Geht nicht? Geht doch. Einen Beweis lieferten jetzt die Parkresidenz und die Initiative für Wirtschaft, indem sie Krokuszwiebeln in die Erde brachten. Denn geht es nach der Leitung der Seniorenresidenz und der Initiative Wirtschaft für Bad Honnef, dann dürfen sich im kommenden Frühjahr die Bewohner des Hauses Am Spitzenbach an Tausenden Krokussen erfreuen.

Dazu wurden beim ersten Aufschlag jetzt 50 000 Krokuszwiebeln in die Erde gebracht, mit Hilfe einer Pflanzmaschine, die Reihe für Reihe in den Boden brachte. Die Initiative Wirtschaft, vertreten durch Diether Habicht-Benthin und Klaus Eckenroth weitet damit ihr Konzept für Krokuspflanzungen erstmals auf private Grünflächen aus, soweit diese auch prägend sind für das Stadtbild.

Weitere ähnliche Engagements sind laut Initiative denkbar etwa auf der schönen Park- und Grünanlage am „Haus im Turm“. 100.000 Krokusse wurden auch im Reitersdorfer Park gesetzt, eine Ausweitung auf die angrenzenden privaten Grünflächen der Parkresidenz lag also nahe, hieß es. Ein Anfang war aktuell mit 50.000 Krokussen möglich, begünstigt durch das frostfreie Winterwetter.

Guido Bierbaum, Direktor der Seniorenresidenz Am Spitzenbach, jedenfalls war von dem Konzept der Initiative so angetan, dass er Flächen ausweisen ließ. Auch kündigte er an, dass die Parkresidenz – mit hoffentlich vielen interessierten Senioren – der Einladung der Initiative zum Krokus-Frühlingsfest am Kursaal folgen werde. Alt und Jung Hand in Hand: Das Fest wird stets von Grundschülern mit Liedern und Musik gestaltet. (Claudia Sülzen)