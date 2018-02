Auto fährt in Mittelleitplanke

Bad Honnef. Auf der A3 bei Bad Honnef hat sich am Dienstagabend ein Unfall ereignet. Die Strecke ist zurzeit in Richtung Frankfurt gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.02.2018

Ein 49-jähriger Mann aus Düsseldorf ist am Dienstagabend bei einem Unfall auf der A3 schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Smarts war bei Bad Honnef an der Mittelleitplanke zum stehen gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage bekanntgab. Ein nachfolgender Pkw konnte demnach nicht rechtzeitig ausweichen und prallte gegen das Unfallfahrzeug. Warum der Smart auf der linken Fahrbahn zum stehen kam und ob es zuvor gegen die Leitplanke fuhr, war am Abend noch unklar.

Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt. Der 49-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die vier Insassen das aufgefahrenen Fahrzeugs mit slowenischem Kennzeichen blieben unverletzt.

Schwerverletzter nach Unfall auf der A3 Foto: Ulrich Felsmann Auf der A3 bei Bad Honnef hat sich am Dienstagabend ein schwerer Unfall ereignet.





















Die A3 wurde in Richtung Frankfurt vollgesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Siebengebirge abgeleitet. Die Sperrung hielt bis in die Nacht an.

