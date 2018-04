Mit dem Schrecken davon gekommen

Bad Honnef. Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr ist es auf der L143 in Bad Honnef-Aegidienberg zu einem Wildunfall gekommen. Dabei geriet ein 37-Jähriger mit seinem Pkw von der Straße ab.

Von Ulrich Felsmann, 21.04.2018

Einen gehörigen Schrecken erlebte am Freitagabend der 37-jährige Alwin Jatczak , als er mit seinem VW Lupo in Richtung Hennef unterwegs war. Ausgangs einer Linkskurve am Ortsausgang von Bad Honnef Aegidienberg rannte plötzlich ein Reh auf die Landstrasse.

Beim Versuch auszuweichen, geriet er in den Gruenstreifen. Als er vom Gruenstreifen wieder auf die Strasse kam und gegenlenkte verlor er die Kontrolle über den Kleinwagen, drehte sich und landete ruecklings und schraeg an einer Hecke und einem Verkehrsschild vom Finkenhardtweg.

Alwin Jatczak hatte Glueck im Unglueck und konnte den Lupo unverletzt verlassen, das Reh (offenbar ebenfalls unverletzt) verschwand ueber alle Berge des Siebengebirges. Bis die Polizei vor Ort eintraf und den Unfall aufnahm, sicherte eine Rettungswagenbesatzung aus Bad Honnef die Unfallstelle ab.