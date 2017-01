16.01.2017 Königswinter. Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 in der Nähe von Bad Honnef ist am Montagabend ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gelandet. Der Beifahrer wurde leicht, die 27-jährige Fahrerin schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der A3 in Richtung Köln zwischen der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz und dem Anschluss Siebengebirge. Weshalb der Wagen von der Fahrbahn abkam, ist bislang noch unklar.

Der Beifahrer befreite sich leicht verletzt aus dem Wagen und machte einen anderen Verkehrsteilnehmer auf den Unfall aufmerksam. Dieser rief den Rettungsdienst herbei. Die 27-jährige Fahrerin aus Bergneustadt an der Saale war zu diesem Zeitpunkt noch im Fahrzeug eingeklemmt.

Sie musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät aus dem Wagen befreit werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei ist sie schwer verletzt. Während des Einsatzes wurde eine von drei Fahrspuren gesperrt. (Jens Kleinert und Joshua Bung)