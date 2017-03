Semesterstart an der IUBH in Bad Honnef

Die ersten Freundschaften wurden schon geschlossen: In dieser Woche haben 250 junge Männer und Frauen haben ihr Bachelorstudoim an der IUBH in Bad Honnef aufgenommen. FOTO: FRANK HOMANN

Bad Honnef. An der IUBH in Bad Honnef hat das Sommersemester mit einer Einführungswoche begonnen. Für insgesamt 250 Studenten aus 47 Nationen starten nun die Seminare und Vorlesungen.

Von Jasmin Klaic, 05.03.2017

An der IUBH School of Business and Management war die Freude groß. Rund 250 Studienanfänger aus 47 Nationen nahmen zum Sommersemester auf dem Campus Bad Honnef ihr Studium in einem der Bachelorstudiengänge Hospitality, Tourismus-, Event- und Luftverkehrsmanagement sowie Internationales Management auf.

Die Studierenden wurden am Donnerstag durch das Rektorat Willkommen geheißen und durchliefen dann eine zweitägige Orientierung mit Einführungsvorträgen und Teambuilding-Events. Am frühen Vormittag trafen sich alle, um den Beginn des neuen Lebensabschnittes bildlich festzuhalten. Sie lernten sich kennen, und die ersten Freundschaften wurden geschlossen. Es gebe einiges, was für ein Studium an der IUBH spreche, so Ozan Cakmakli. Er habe sich bewusst für diese Hochschule entschieden, da ihn der Unterricht in kleinen Gruppen besonders reize. Der Essener studierte zuvor bereits an einer großen Universität und weiß deshalb aus Erfahrung, dass volle Hörsäle mit mehreren Hundert Studenten nichts für ihn sind.

In den englischsprachigen Lehrveranstaltungen lernen Studierende aus ganz Deutschland gemeinsam mit ihren internationalen Kommilitonen und erwerben Kompetenzen für einen erfolgreichen Berufseinstieg. Darauf legt Marina Dragicevic besonders viel Wert. Denn sie möchte auch in Sachen Zukunft keine Abstriche machen müssen und möchte alles perfekt machen. Aus diesem Grund zog sie für ihr Studium auch eigens von Stuttgart nach Bad Honnef. Für das nun beginnende Sommersemester heißt die IUBH Studierende unter anderem aus den USA, aus Kenia, aus Indien, aus Finnland und der Türkei willkommen.