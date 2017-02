Schwerer Unfall im Siebengebirge

01.02.2017 Siebengebirge. Nach einem Unfall am Mittwochabend war die L 83 zwischen Aegidienberg und Ittenbach zeitweise voll gesperrt. Bei dem Unfall wurde eine 21-Jährige schwer verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es am Abend gegen 17.50 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Landstraße 83 bei Aegidienberg. Demnach war die 21-jährige Autofahrerin auf der L 83 aus Richtung Aegidienberg kommend talwärts in Richtung Ittenbach unterwegs. Zwischen den beiden Parkplätzen kam sie auf der kurvenreichen Strecke aus bislang ungeklärter Ursache von ihrem Fahrstreifen ab, trotz Gegenlenkens geriet der Wagen in den Gegenverkehr und es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 50-Jährigen.

Durch den Aufprall wurde das Auto der 21-Jährigen zurückgeschleudert und kam an der Leitplanke zum Stillstand. Die Unfallverursacherin wurde laut Polizei durch den Unfall schwer verletzt und nach einer Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt von einem Rettungstransportwagen in die Uni-Klinik verbracht, die 50-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.Die Beamten führten anschließend eine so genannte qualifizierte Unfallaufnahme durch, die L 83 wurde für die Dauer der Aufnahme gesperrt. Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise auf Alkohol, Drogen oder technischem Versagen. (Katrin Janßen, Jens Kleinert)