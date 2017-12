Feier der Pfarrei Sankt Johann Baptist

BAD HONNEF. Bei der 47. Adventsfeier der Pfarrei Sankt Johann Baptist im Kursaal erlebten 180 Senioren ein buntes Programm. Der "echte" Nikolaus verteilte Wecken.

Von Roswitha Oschmann, 10.12.2017

Die Advents- und Nikolausfeier der Pfarrgemeinde Sankt Johann Baptist ist Kult. Zum 47. Mal fand sie statt – und zum 36. Mal im Kursaal. 180 Senioren, von denen etliche von den Maltesern zu Hause abgeholt wurden, waren der Einladung gefolgt und erlebten ein buntes Programm – Mitsingen erwünscht. Begleitet wurden sie dabei von Sabina Büsch am Klavier. Kfd-Vorsitzende Ursula Voll erinnerte daran, dass einst das Ehepaar Neunkirchen eigens zu diesem Zweck eine Stiftung gegründet hatte.

Pfarrer Herbert Breuer, der auf den Nachmittag einstimmte, sagte: „Am dritten Advent vor 48 Jahren kam ich nach Bad Honnef. Ich habe fast alle Adventsfeiern mitgemacht. Aber zum ersten Mal darf ich diesmal die Gäste begrüßen.“ Er überbrachte die Wünsche von Pfarrer Bruno Wachten. In seiner Kindheit sei die Adventszeit noch von der Fastenzeit geprägt gewesen. „Aber am Nikolaustag durfte ich naschen – und an den Sonntagen. Am Heiligen Abend endete mittags die Fastenzeit.“

Es gebe Leute, die bereits zum ersten Advent die Krippe im Anna-Dom sehen wollen. „Inzwischen freue ich mich darüber; es ist doch erstaunlich, dass die Geburt eines Kindes vor 2000 Jahren noch immer gefeiert wird.“ Auch Vizebürgermeister Klaus Munk wünschte eine besinnliche Adventszeit. „Ich heiße Klaus, ich habe einen besonderen Tag.“ Der „echte“ Nikolaus kam auch – Ulrich Berres im Bischofsgewand verteilte Wecken. Für ihn trug Engel Emilia Heinen (9) ein Gedicht vor.

Und auch alle Künstler auf der Bühne beschenkte Ursula Voll mit dem Backwerk. Einfach süß die Pänz vom GOF-Kindergarten Sankt Johannes. Sie führten das Stabspiel „Der allerkleinste Tannenbaum“ auf und wurden für ihr zauberhaftes Spiel und ihren Gesang mit Applaus gefeiert. Der Chor des CJD trat an diesem Nachmittag ebenso auf wie die Schüler der Musikschule Agundo.