Seit Samstag verschwunden

Aegidienberg. In der Nacht zu Sonntag verabschiedete sich Paul K. aus Bad Honnef-Aegidienberg von seinen Freunden und wollte nach Hause gehen. Dort kam der 18-Jährige aber nicht an und wird seitdem vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.06.2019

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 18-jährigen Paul K. aus Aegidienberg. Zuletzt gesehen wurde er in der Nacht zum Sonntag, 16. Juni, gegen 1.30 Uhr in Aegidienberg, wo er sich laut Polizeiangaben an der Ecke Aegidienberger Straße/Höveler Straße von Freunden verabschiedete, um nach Hause zu gehen. Dort kam der 18-Jährige allerdings nicht an.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, liegen derzeit keine konkreten Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort von Paul K. vor. Bereits eingeleitete Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Mantrailer-Suchhund eingesetzt wurde, führten nicht zum Antreffen des 18-Jährigen.

Deswegen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe und veröffentlicht dazu auch ein Foto des 18-Jährigen. Am Montag wurde die Suche laut Polizei zusätzlich durch einen Hubschrauber unterstützt.

Paul K. ist etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat blonde, kurze Haare und trug ein graues Basecap mit Batman-Logo sowie eine dunkelblaue Windjacke, eine sogenannte Bomberjacke. Außerdem war er bekleidet mit einer grauen Jogginghose sowie grau-schwarzen Turnschuhen der Marke New Balance. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 oder dem Notruf 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach Paul K.