Kripo Bonn ermittelt in Bad Honnef

Aegidienberg. Paul K. aus Bad Honnef-Aegidienberg wurde seit Samstagnacht vermisst. Nun meldet die Polizei: Der 18-Jährige wurde am Montagabend tot im Logebachtal gefunden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.06.2019

Paul K. war zuletzt in der Nacht auf Sonntag, 16. Juni, gegen 1.30 Uhr in Aegidienberg lebend gesehen worden, wo er sich laut Polizeiangaben an der Ecke Aegidienberger Straße/Höveler Straße von Freunden verabschiedete, um nach Hause zu gehen. Dort kam der 18-Jährige allerdings nicht an. Konkrete Anhaltspunkte dafür, wo der Bad Honnefer sich aufhalten könnte, gab es nicht.

Nachdem Vermisstenanzeige erstattet worden war, leitete die Polizei Bonn umfangreiche Suchmaßnahmen ein, unter anderem kamen ein Spürhund und ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Am Montagmittag wurde zudem ein Foto des 18-Jährigen veröffentlicht. Nicht nur die Polizei, auch Angehörige, Freunde und Anwohner suchten nach dem Vermissten.

Gegen 21.15 Uhr wurde er leblos im Logebachtal bei Aegidienberg entdeckt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ein Notfallseelsorger betreut die Angehörigen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist die Todesursache bislang unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Nähere Angaben wollte die Polizei vorerst nicht machen.