Freizeitevent in Bad Honnef

Nach drei Jahren in Bonn zieht das Holi Colors Festival auf die Insel Grafenwerth.

Bad Honnef. Das „Holi Colors Festival“ zieht von Bonn nach Bad Honnef um. Am 26. August werden dazu auf der Rheininsel Grafenwerth Tausende Teilnehmer erwartet, die sich und das gesamte Areal in ein Farbenmeer verwandeln.

Von Alexander Hertel, 31.07.2017

Farbenfrohe Premiere auf der Insel Grafenwerth: Mitten auf dem Rhein findet am Samstag, 26. August, zum ersten Mal das Holi Colors Festival fest. Charakteristisch für das Event: Die Feiernden werfen Farbbeutel und verwandeln sich und das Areal in ein buntes Farbenmeer.

Bislang fand das Festival am Bonner Basecamp statt, für die vierte Auflage gibt es nun die Premiere am Fuße des Siebengebirges. „Die Nachfrage für das Festival wurde immer größer“, so Festival-Pressesprecher Thomas Lenz. Daher kam die Idee auf, das Event auf die Insel zu verlegen.

Zwischen 2000 und 3000 Besucher feierten jedes Jahr in Bonn. Am Fuße des Siebengebirges können sich nun weitaus mehr Feiernde ins bunte Getümmel werfen. Mit dem Wechsel auf Grafenwerth findet das Festival zudem deutschlandweit zum ersten Mal überhaupt auf einer Insel statt, erklärt Lenz. Damit der Wechsel vollzogen werden konnte, arbeiteten die Veranstalter eng mit der Stadt Bad Honnef zusammen und holten unter anderem auch ein Artenschutzgutachten ein, teilte der Sprecher weiter mit.

DJ Topic & Co. sorgen für die Musik

Top-Act auf der Bühne ist in diesem Jahr DJ Topic, der durch die Single „Home“ bekannt wurde und mittlerweile zu den „gefragtesten Namen an den Turntables“ gehört. Dieses Jahr trat er bereits unter anderem auf dem Parookaville in Weeze auf. Mit dabei sind auch Sänger Chris Cronauer, der Kölner DJ Phunktjan und Peter Kliem, der sich als Inhaber und DJ des Sylter Clubs „Rotes Kliff“ einen Namen gemacht hat. Laut Veranstalter „längst zum Holi-Inventar“ gehören die Miami Rockers, die auch den Feiernden auf Grafenwerth einheizen werden.

Im Zentrum des Festivals stehen die stündlichen Countdowns, an deren Ende sich das bunte Pulver aus den Farbbeuteln wie ein Regen über die Insel und die Besucher verteilt. Das Pulver besteht aus Maismehl und natürlicher Lebensmittelfarbe, so Lenz. Seinen Ursprung hat das Holi in Indien, wo es eines der ältesten Feste des Landes ist. Auf dem „Fest der Farben“, auch Frühlingsfest genannt, bewerfen sich die Teilnehmer mit gefärbtem Wasser und buntem Pulver. Seit einigen Jahren ist das Fest nun auch in Deutschland angekommen.

Street-Food-Stände und eine Chillout-Lounge

Neben den Farben und der Musik werde es im Vergleich zu den bisherigen Ausgaben einige Neuerungen geben. Street-Food-Stände, eine Chillout-Lounge mit Blick auf den Rhein und Liegestühle erweitern das Angebot. Zudem gebe es verschiedene „Gadgets“ wie Gratis-Strohhüte, Sonnenbrillen und Wassereis für die Gäste, verrät der Sprecher.

Los geht es am Samstag, 26. August, um 14 Uhr; die Tore zum Festival öffnen schon um 12 Uhr. Mit Festival-Ende um 22 Uhr können die Besucher im Voice Club an der Endhaltestelle der Stadtbahn (Linie 66) Honnef weiterfeiern. Der Eintritt ist ab 16 Jahren erlaubt, Karten gibt es ab 21,99 Euro, inklusive zwei Farbbeutel, Safety Kit (Atem- und Haarschutz) und Eintritt zur After-Show-Party unter holi-colors-bonn.de, bei Felix & Fritz „Hausgemacht“, Hauptstraße 39 in Bad Honnef, oder bei BonnTicket.

Weitere Informationen zum Festival gibt es auch unter www.facebook.com/holicolorsbonn