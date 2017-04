19. Tag rund um das Forsthaus

Siebengebirge. Der VVS lädt am Maifeiertag zu einem vollgepackten Programm rund um das Forsthaus. Der Siebengebirgstag findet bereits zum 19. Mal statt. Das erwartet die Besucher.

Von Heike Hamann, 30.04.2017

Der Frischling ist zum Streicheln süß, das Rehkitz und der Jungfuchs mit dem flauschigen Fell sowieso. Dem ausgewachsenen Wildschwein, das gleich im Nebenzimmer steht, möchte man hingegen in freier Natur lieber nicht zu nahe kommen. Die – präparierten – Exemplare gehören zu den zahlreichen Ausstellungsstücken, die beim Siebengebirgstag des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge (VVS) am Montag, 1. Mai, im Forsthaus Lohrberg auf der Margarethenhöhe zu sehen sind. Und der soll auch bei seiner insgesamt 19. Auflage wieder zu einem Erlebnistag für die ganze Familie werden.

Seit Jahresbeginn laufen die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür, der die Natur und die Tierwelt des Siebengebirges in den Mittelpunkt rückt. „Wichtig war uns bei der Zusammenstellung des Programms, dass für jeden etwas dabei ist“, sagt Werner Stieber, Geschäftsführer des VVS. „Insbesondere natürlich für die Kinder.“ So machen etwa neben der rollenden Waldschule des Hegerings Siebengebirge auch die „natürlichen Rasenmäher“ auf der Wiese am Forsthaus Station: Mutterschafe und Lämmer, die die Mitarbeiter der Biostation Rhein-Sieg eigens nach Königswinter bringen.

VVS bietet Kurzführungen an

Gute Erfahrungen habe man im vergangenen Jahr damit gemacht, neben den festen Programmpunkten auch einige „Kurzimpulse“ zu setzen, sagt VVS-Vorsitzender Hans Peter Lindlar. Und so wird es auch in diesem Jahr wieder Kurzführungen von rund 30 Minuten Länge geben, die – kindgerecht – Themen wie „Der Bach und seine Bewohner“ oder aber die Frage „Mögen Bienen Bienenstich?“ aufgreifen.

Rund ein Dutzend Informations- und Aktionsstände sorgen am 1. Mai für ein umfangreiches Programm, mit dabei sind der Imkerverein Siebengebirge, zwei Künstler aus Eitorf und Siegburg mit ihren Arbeiten und eine Qi Gong-Lehrerin. Besonders freut sich Lindlar auch über einen Stand des Vereins Anual, der sich dem Natur- und Umweltschutz im Asbacher Land verschrieben hat. „Es ist gut, in Sachen Naturschutz auch einmal über die Ländergrenze hinweg nach Rheinland-Pfalz zu schauen“, so der VVS-Chef.

Blick hinter die Kulissen der Drachenfelsbahn

Vor allem Menschen mit Interesse für technische Details spricht ein Programmpunkt an, der erstmals am Siebengebirgstag angeboten wird: VVS und die Bergbahnen Siebengebirge AG bieten einen Blick hinter die Kulissen der Drachenfelsbahn inklusive einer Besichtigung der Werkstatt – ein Angebot, das künftig fester Bestandteil im Jahresprogramm des VVS werden soll. Bei VVS-Förster Marc Redemann gibt es auch in diesem Jahr wieder kleine Pflanzen, die im heimischen Garten Wurzeln schlagen können: „Und zwar Hartriegel und Kornelkirsch“, verrät Stieber.

Rund 30 ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass rund um den Siebengebirgstag alles funktioniert, versorgen Besucher mit Würstchen, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Und schließlich präsentiert der VVS noch ein besonderes Highlight an diesem Tag: Erstmals ist am 1. Mai die Sonderausstellung „Wildnisgebiet Siebengebirge“ im Forsthaus mit zahlreichen Exponaten zugänglich – von Schmetterlingen bis hin zum Frischling, Rehkitz und dem Jungfuchs.