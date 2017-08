So Gesehen zu Traubendieben

Bad Hönningen. Manchmal erreichen die Redaktion durchaus kuriose Polizeimeldungen. Zum Beispiel diese: Unbekannte nahmen aus einem Weinberg bei Schloss Arenfels Trauben mit. Genauer: 2.000 Kilo Trauben.

Es ist gar nicht so selten, dass Diebe in den Weinbergen unterwegs sind. Meist sind es allerdings Spaziergänger, die einen kleinen Mundraub begehen. Aber es gibt deutschlandweit durchaus Fälle, wo Unbekannte ganze Weinhänge abernten.

Das ist jetzt auch in Bad Hönningen passiert: Rund 2.000 Kilo Trauben nahmen die Diebe aus dem Weinberg bei Schloss Arenfels, östlich des Schlossweges und nördlich der B 42 mit – und gingen dabei offenbar sehr professionell vor. Denn man beschränkte sich laut Polizei auf eine Traubensorte – die des ausgesprochen widerstandsfähigen Regent.

Die Weintrauben anderer Rebsorten rechts und links ließ man hängen. Und: Auf der Fläche von 2.200 Quadratmetern waren die tiefblauen Trauben sauber von Hand abgeschnitten worden. „Die Rebsorte wurde zu 100 Prozent gestohlen. Das geht an die Existenz“, zitierte der SWR Alfred Emmerich vom Stadtweingut Bad Hönningen am Montag. Ihm fehle nun ein kompletter Weinjahrgang im Verkaufswert von etwa 15.000 Euro.

Die zuständige Polizei in Linz schätzt den Wert der unverarbeiteten, gestohlenen Trauben auf rund 6.000 Euro. Der Tatzeitraum lag irgendwann in der vergangenen Woche, also zwischen dem 21. und 28. August. Was ziemlich früh für die Ernte – illegal oder nicht – ist, denn Regent wird normalerweise erst ab Mitte September gelesen.

Die Polizeiinspektion Linz nimmt Hinweise auf die diebischen „Erntehelfer“ unter 02644/9430 oder per E-Mail an pilinz@polizei.rlp.de entgegen.