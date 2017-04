SIEBENGEBIRGE. Der Verein Literatur im Siebengebirge wirbt unter dem Motto „Das Siebengebirge liest ein Buch“ für Buch. Zur vierten Leseaktion ist der Autor Friedrich Dönhoff mit seinem Krimi „Heimliche Herrscher“ zu Gast. Das Programm.

Von Roswitha Oschmann, Alexander Hertel, 22.04.2017

Er könnte gut in der Fernsehratesendung „Ich trage einen großen Namen“ auftreten. Friedrich Dönhoff ist der Großneffe der einstigen Zeit-Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff. Und das bekannteste Werk des Autors ist auch sein Buch über die Publizistin, das kurz nach deren Tod erschien. Am 10. Mai kommt er nach Niederdollendorf, denn der Verein „Literatur im Siebengebirge“ (LiS) hat Dönhoffs neuestes Werk ausgesucht für die Reihe „Das Siebengebirge liest ein Buch“.

Dann wird es spannend. Denn: Dönhoff hat sich nicht nur einen Namen mit Biografien gemacht, sondern er lässt regelmäßig seinen Hamburger Kommissar Sebastian Fink ermitteln – in dem Krimi „Heimliche Herrscher“ zum vierten Mal. Das Buch ist erst ab dem 24. April auf dem Markt. Ein Glücksfall: So wird Dönhoffs Lesung in Niederdollendorf auch einer seiner ersten Auftritte mit diesem druckfrischen Werk sein.

Vierte LiS-Leseaktion

„Anne Alfen hatte die Idee, diesmal Friedrich Dönhoff einzuladen“, sagte LiS-Vorstandsmitglied Cornelia Nasner zur Auswahl des Buches bei der Vorstellung des Programms dieser vierten LiS-Leseaktion, zu der alle Bad Honnefer und Königswinterer eingeladen sind. Und die Buchhändlerin ergänzte: „Friedrich Dönhoff schreibt sehr gut und ist sehr sympathisch, sodass auch die anschließende Diskussion mit den Besuchern noch eine anregende Unterhaltung verspricht.“ Und das Buch kommt als Taschenbuch heraus – eine Voraussetzung, um von den LiS-Veranstaltern als Lesestoff für das gesamte Siebengebirge ausgewählt zu werden, ebenso wie die Bereitschaft eines Autors, nach Königswinter oder Bad Honnef anzureisen.

Das Programm Literaturfreunde aus Bad Honnef und Königswinter gründeten 2013 den Verein Literatur im Siebengebirge als Plattform für regionale Autoren, und um mit Lesungen und anderen Veranstaltungen zum Lesen zu animieren. Zum vierten Mal organisiert der Verein sein Lesefest „Das Siebengebirge liest ein Buch“. Das Programm:

Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr, Gemeindezentrum Dollendorf, Friedenstraße: Friedrich Dönhoff liest aus seinem ausgewählten Krimi „Heimliche Herrschaft“. Eintritt: zwölf Euro.

Freitag, 12. Mai, 19 Uhr, Siebengebirgsmuseum in Königswinter, Kellerstraße 16: Literarisches Quartett mit Buchhändlerin Anne Alfe, Astrid Karres vom CJD Königswinter, Autorin Michaela Küpper und dem LiS-Vorsitzenden Rainer Quink. Eintritt frei.

Samstag, 13. Mai, 11 Uhr, Café Schlimbach in Aegidienberg, Aegidiusplatz 5: Literarisches Frühstück, zwölf Euro. Anmeldung: 0 22 24/ 9 67 11 40 oder per E-Mail an info@literatur-im-siebengebirge.de. Weitere Infos unter www.literatur-im-siebengebirge.de.

Blutrünstige Krimis sind Dönhoffs Ding nicht, er lässt statt exzessiver Gewalt vielmehr Charaktere sprechen, das Biografische liegt ihm eben. Natürlich kommen bei Dönhoff auch Liebe, Hass und Eifersucht vor, aber die Mordmotive sind meist in gesellschaftsrelevanten Themen zu finden.

Flüchtlingsproblematik spielt im Buch eine Rolle

In „Heimliche Herrscher“ spielt die Flüchtlingsproblematik eine Rolle, weiß Anne Alfen bereits. Und Kommissar Fink? Der junge Ermittler lebte bisher in einer WG mit einer Bekannten und deren kleinem Sohn zusammen in Hamburg. Bevor ihn eine neue Mordserie einspannt, deren Opfer nichts gemeinsam haben außer ihrem Engagement für Flüchtlinge, plant er einen Italienurlaub mit seiner neuen Freundin Marissa. Südliche Sonne und Meer müssen warten. Fink ermittelt im Norden.

Dort kennt sich Friedrich Dönhoff bestens aus. In Hamburg wurde er 1967 geboren, wuchs zwischen seinem dritten und elften Lebensjahr in Kenia auf, nahe Nairobi, wo sein Vater in der Entwicklungshilfe tätig war. Danach wohnte er in Bonn. Er studierte Geschichte und Politik in Hamburg und ließ sich zum Drehbuchautor ausbilden.

Während seiner Zivildienstzeit lebte er bei Marion Gräfin Dönhoff in deren Blankeneser Domizil. Das war der Grundstein für die enge Beziehung zu der Großtante, die er dann auch im Alltag und auf zahlreichen Reisen begleitete.

Lesegewohnheiten im Siebengebirge 83 Prozent der Deutschen lesen jährlich mindestens ein Buch. Zahlen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zufolge liest etwa jeder fünfte Deutsche sogar mehr als 18 Bücher im Jahr. Dies bestätigte sich bei einer Umfrage unter Bürgern im Siebengebirge nach ihren Lieblingsbüchern nur bedingt. Einige der Befragten gaben an, wenige oder gar keine Bücher zu lesen. Andere hatten schon seit längerer Zeit kein Buch mehr gelesen.

Die meisten konnten dann folglich auch kein Lieblingsbuch nennen. Daneben zeigte die Umfrage aber auch, wie unterschiedlich die Vorlieben beim Lesen quer durch die Genres sind: Sie reichten vom Drama über Horrorklassiker bis zum Kinderbuch.

Anlass der Umfrage ist der Welttag des Buches. Die Unesco erklärte 1995 den 23. April zum Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte der Autoren. Das Datum geht zurück auf den Georgstag und eine katalanische Tradition, zum Namenstag des Volksheiligen Sankt Georg Rosen und Bücher zu verschenken. In Deutschland will die Stiftung Lesen rund um diesen Tag zum Lesen anregen und verteilt knapp eine Million Gutscheine an Schüler, die dann ein Abenteuerbuch bei teilnehmenden Buchhändlern abholen können.

Foto: Alexander Hertel „Aktuell ist mein Lieblingsbuch 'Ein ganzes halbes Jahr' von Jojo Moyes. Es ist eine hochinteressante Geschichte. Ich arbeite ehrenamtlich in der Hospiz und bin daher auch beruflich an solchen Themen interessiert.“ (Ilse Dauben, 61, Hebamme, Bad Honnef)

Foto: Alexander Hertel „Mein Lieblingsbuch ist 'Es' von Stephen King. Es ist mit das erste Buch, das ich gelesen habe. Es hat mich fasziniert und ist mir bis heute noch immer in Erinnerung geblieben. Die Ängste darin sind gut beschrieben.(Dennis Rackey, 35, Galerist, Bad Honnef)

Foto: Alexander Hertel „'Ayda, Bär und Hase' von Navid Kermani, ein Buch über ein syrisches Mädchen, das nach langer Suche in einem Bär und einem Hasen zwei Freunde findet. Eine schöne Geschichte mit viel Kölner Flair.“ (Helma Mies, 68, Inhaberin Der Kleine Buchladen, Bad Honnef)

Foto: Alexander Hertel „Ich lese gerade '4321' von Paul Auster. Es gefällt mir, weil es alternative Lebensläufe schön darstellt. Auster beschreibt darin das Leben eines Mannes in vier verschiedenen Variationen – wie es war und wie es anders hätte sein können.“ (Christian Kunze, 72, Pensionär, Bad Honnef)

Buch im Siebengebirge erhältlich

Bisher schickte Friedrich Dönhoff Kommissar Fink unter den Titeln „Der englische Tänzer“, „Savoy Blues“ und „Seeluft“ in die Ermittlungen. Nun also wird es unter dem Motto „Heimliche Herrscher“ spannend.

Lesung und Diskussion mit dem Schriftsteller bilden den Auftakt, dem das Literarische Quartett und das Literarische Frühstück folgen. Sofort nach dem Erscheinen des neuen Buches im Diogenes-Verlag wird das Taschenbuch in den Buchläden im Siebengebirge ausliegen. Wer will, kann es also durchschmökern bis zur Lesung des Autors. Die andere Möglichkeit: bis dahin die Spannung aufrechterhalten und sich vom Krimi-Schreiber inspirieren lassen.