Zuwachs fürs Eisenbahnmuseum Asbach

02.12.2016 ASBACH. Der T 2 ist wieder da: Grund zum Jubeln hatten die Macher des Museums der Bröltalbahn (Rhein-Sieg-Eisenbahn, RSE) in Asbach. Der Dieseltriebwagen T 2, der seit 1938 bis Ende der 50er Jahre die Waggons der Bröltalbahn zog, wurde per Schwertransport angeliefert.

Wie Maxim Roßdeutscher vom Museum Asbach berichtete, ist der T 2 im Konvoi angereist und vor Ort von einem Spezialkran abgeladen worden. Damit ist der Triebwagen an seinen früheren Einsatzort zurückgekehrt.

Im Jahr 1938 hatte die damalige Bröltalbahn – die spätere Rhein-Sieg Eisenbahn AG, die in das Busunternehmen RSVG überging – den Dieseltriebwagen von der Waggonfabrik Wismar gekauft, berichtet Roßdeutscher. Eingesetzt wurde er auf dem 87,3 Kilometer langen Schmalspurnetz von Hennef aus nach Bonn-Beuel (Endhaltestelle war das heutige „Bahnhöfchen“ am Rhein), Waldbröl, Siegburg, Oberpleis und Asbach ein.

Ende der 50er Jahre hatte der T 2 ausgedient und wurde nach Baden-Württemberg verkauft, wo er im Jagsttal eingesetzt wurde. Er fuhr noch bis Ende der 80er Jahre, seitdem stand er still. Nun wird das alte Gefährt zum Museumsstück. Am Samstagmorgen wurde er am ehemaligen Streckenendpunkt in Asbach auf die Schienen gesetzt.

Das Museum der Bröltalbahn (Rhein-Sieg-Eisenbahn, RSE) im alten Asbacher Bahnhof ist im kommenden Jahr wieder von April bis Oktober am jeweils zweiten Sonntag im Monat jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Termine sind: 9. April, 14. Mai, 11. Juni, 9. Juli, 13. August, 10. September und 8. Oktober. Mehr Infos auf http://www.museum-asbach.de/ (Andrea Giesbrecht-Schmitz)