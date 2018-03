Mitgliederversammlung des Heimatvereins

Die Hinweistafel an der Untere Burg in Rheinbreitbach.

RHEINBREITBACH. Der Heimatverein Rheinbreitbach setzt sein heimatkundliches Projekt fort und plant zwölf neue Infotafeln. Auf der Mitgliederversammlung ging es auch um das Jahresprogramm.

Von Horst-Dieter Küsters, 18.03.2018

Der Heimatverein Rheinbreitbach wird auch in diesem Jahr Hinweistafeln an kulturhistorisch bedeutsamen Gebäuden und Plätzen anbringen. Geplant seien Tafeln an der Pfarrkirche Maria Magdalena, an der Leonardus-Kapelle, am Bleibtreu-Waldweg, an der Rolandsmühle, am Waldorfhof und dem Witwenhaus Waldorfhof, der Alten Vikarie, dem Tempelhof, sowie dem Freizeitvergnügen „Mühlenteich“, dem Hohnerberg/Weingut Lindener, am Haus „Schauinsland“ und an der Bendenmühle, informierte der Vorsitzende Dankward Heinrich bei der Mitgliederversammlung im Burghotel Ad Sion.

Der Verein könne sich mit seinem Projekt wieder um Mittel aus dem Leader-Programm bewerben, berichtete Verbandsgemeindebürgermeister Karsten Fehr, der an der Versammlung des mit 428 Mitgliedern zweitgrößten Vereins des Ortes teilnahm. Der Heimatverein hat im vergangenen Jahr bereits acht Infotafeln mit geschichtlichen und baulichen Informationen und Bildern installiert: Untere und Obere Burg, Heimatmuseum, Hammerwerk, das Gründerzeithaus Kirchplatz 4, die ehemalige Postagentur an der Hauptstraße, der alte hochherrschaftliche Hof mit Kelterhalle und das ehemalige Haus Hubertus an Stelle der heutigen Volksbank sind damit ausgestattet.

Termine des Heimatvereins Rheinbreitbach Der Heimatverein Rheinbreitbach bietet 2018 zahlreiche Veranstaltungen: Samstag, 14. April, 14 Uhr: Historischer Spaziergang mit Jürgen Fuchs und dem Bürgerverein Sankt Joseph „Vor 225 Jahren: unruhige Zeiten in Rheinbreitbach. Von Österreichern, Franzosen und der Familie Westhoven“. Treffpunkt am Kirchplatz Rheinbreitbach. Samstag, 19. Mai, 15 Uhr: Stadtführung in Ahrweiler mit Besuch des Ahr-Wein-Forums und Abschluss in einem Weinlokal. Abfahrt am Renesseplatz ist um 13.45 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn Euro, eine Anmeldung ist erforderlich. Sonntag, 10. Juni, 12 bis 18 Uhr: Museumsfest, Museumsgelände, Hauptstraße 29.

Samstag, 7. Juli, 15 Uhr: Besuch des Arp Museums, Ausstellung „Rausch der Farben – von Tiepolo bis K. O. Götz“, inklusive Führung. Um 14.45 Uhr treffen sich Fahrgemeinschaften am Renesseplatz. Die Teilnahme kostet zehn Euro, eine Anmeldung ist notwendig. Sonntag, 9. September, 14.30 bis 17.30 Uhr: Tag des offenen Denkmals im Museum. Motto: „Entdecken, was uns verbindet“. Samstag, 15. September: Jahresausflug. Das Ziel ist noch offen.

Montag, 8. Oktober, 19 Uhr: Autorenlesung mit J. R. Bechtle, Obere Burg. Der Enkel des Dichters Rudolf Herzog liest aus seinem Buch „Burgkinder“, in dem er den Nachfahren des Dichters „zwischen Rheinbreitbach und den USA“ nachspürt. Mittwoch, 17. Oktober, 18 Uhr: Vorstellung des Rheinbreitbacher Heimathefts, Trauzimmer, Obere Burg. Samstag, 20. Oktober, 19.30 Uhr: Weinprobe im Gewölbekeller des Heimatmuseums. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Um Anmeldung wird gebeten. Freitag, 16. November, 19.30 Uhr: Mundartabend mit dem MGV Bottemelechs Jonge aus Vilich-Müldorf, Burghotel Ad Sion. Eintritt acht Euro. Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr: Adventskonzert , Obere Burg. 15 Euro Eintritt. Sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr: Krippenfeier im Museum.

Der Verein lädt zudem an jedem letzten Freitag im Monat ab 18 Uhr zu einem gemütlichen Beisammensein ins Heimathaus ein. Das Heimatmuseum ist an jedem zweiten und vierten Sonntag im Monat von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Anmeldungen an Heike Riznar (02224 901 01 97) oder Jürgen Fuchs (02224 940 697).

Auf der Tagesordnung standen auch Wahlen. Die stellvertretende Vorsitzende Heike Riznar, die stellvertretende Archivarin Martina Rick und Kassenwart Frank Götz wurden einstimmig wiedergewählt.

Neuer Bauerngarten

Der Vorsitzende sowie Archivar Thomas Napp, Schriftführerin Martina Rohfleisch und Pressewartin Margitta Blinde stehen erst 2019 wieder zur Wahl, ebenso die Beisitzer Jürgen Fuchs, Werner Schiffer, Heidi Urban und Reinhold Walbröhl. Aus geschieden wegen seines Umzugs nach Berlin ist Museumsgärtner Philipp Messingfeld. Gisela Führ und Klaus Henning Rosen wurden als Beisitzer gewählt. Einen neuen Gärtner gibt es nicht, doch werde Felicia Rohfleisch am Museum einen Bauerngarten anlegen, so Heinrich.