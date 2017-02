General-Anzeiger-Zeitungspate in Unkel

UNKEL. Die Schüler der Unkeler Realschule plus können jetzt täglich den General-Anzeiger lesen. Der Lions Club Remagen und der Förderverein der Stefan-Andres-Schule haben dafür gemeinsam eine Patenschaft übernommen.

„Vor allem die Nachrichten um den amerikanischen Präsidenten Donald Trump lassen die Schüler zur Zeitung greifen“, sagt Astrid Enders, Lehrerin an der an der Stefan-Andres-Realschule Plus in Unkel und Leiterin der Schulbibliothek. Seit einigen Wochen finden dort die Schüler täglich den General-Anzeiger, den der Lions Club Remagen mit dem Förderverein Unkel der Schule als Zeitungspate für ein Jahr spendiert hat.

Lions Club-Präsidentin Ulrike Jossen besuchte mit ihrem Vize Günter Wragge die Schule und sprach mit der Konrektorin Monika Koch und Hannes Kuhn, dem Fachleiter Deutsch, aber vor allem auch mit der Schülersprecherin Edita Ahmeti über den Einsatz der Zeitung im Schulalltag. Koch: „Morgens kopieren die Lehrer Inhalte aus der Zeitung für den Unterricht. Anschließend geht sie in die Schulbibliothek. Dort steht sie dann den Schülern in Pause zur Verfügung. Weil eine Schule auch den Auftrag hat, Schüler an die Politik heranzuführen, ist eine Tageszeitung anbieten zu können, der richtige Weg dahin.“

Damit die Zeitung nicht verloren geht, hängt sie an einem Stock. Vom GA gibt es zudem für die Schule einen Sitzsack, sodass die Schüler beim Lesen bequem sitzen können. „Wir stellen den Schülern hier deshalb die Zeitung zur Verfügung, weil wir es einfach für sehr wichtig halten, dass junge Menschen Zeitung lesen, sie informiert sind und zu mündigen Bürgern werden. Das geht nicht von alleine, dazu müssen sie herangeführt werden. Die Schule ist das der richtige Ort.“ Das Interesse an der Zeitung ist jedenfalls da: Nicht nur die Politiknachrichten machen neugierig, auch der Sportteil lockt.

Für Edita ist das Angebot in der Schulbibliothek sehr wichtig: „Ich finde Wissen ist Macht und ein wichtiger Bestandteil des Lernens. Wenn man die Nachrichten in der Zeitung liest, dann ist man informiert und weiß auch die Dinge richtig einzuordnen.“

Infos zur Zeitungspatenschaft gibt es unter www.ga-bonn.de/zeitungspate sowie unter klasse@ga-bonn.de