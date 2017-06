B 42 in Linz zeitweise gesperrt

Linz. Nachdem ein zehnjähriger Radfahrer bei einem Unfall auf der B 42 in Linz schwer verletzt worden ist, musste am Dienstagnachmittag die Straße für 45 Minuten komplett gesperrt werden.

Schwer Unfall in Linz: Ein Zehnjähriger ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Unfall in Linz von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Junge nach ersten Feststellungen mit seinem Fahrrad in Höhe des Eispavillons, aus Richtung Rhein kommend, in Richtung Innenstadt und nutzte hierbei den dortigen Fußgängerüberweg, als er von einem Lastwagen erfasst wurde.

Der Lkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Bonn kommend in Richtung Neuwied unterwegs. Mit Entsendung von DRK und Notarztwagen erfolgte auch gleichzeitig die Verständigung des Rettungshubschraubers, der das schwer verletzte Kind in die Klinik flog.

Während der Rettungsmaßnahmen musste die B 42 in beiden Richtungen für rund 45 Minuten komplett gesperrt werden.