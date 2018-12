Zwei Verletzte

Unkel. In Unkel ist es am Freitagmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Rauchwolke war weithin zu sehen.

Großeinsatz für die Feuerwehr am Freitagmittag in der Unkeler Fußgängerzone: In einem Wohnhaus an der Ecke von Freiliggrathstraße und Am Graben stand der Dachstuhl in Flammen. Exakt um 12.22 Uhr ging der Alarm ein. Knapp zwei Stunden später konnten die Einsatzkräfte "Feuer aus" vermelden. Zwei Bewohner hatten das Haus zuvor selbst verlassen können, wurden aber laut Feuerwehr vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. Brandursache und Schadenshöhe des Dachstuhlbrandes seien noch unbekannt, teilten Feuerwehr und Polizei am Nachmittag weiter mit.

Der Schaden am Haus dürfte zugleich erheblich sein. Bei Eintreffen an Ort und Stelle war zunächst lediglich eine dunkle Rauchsäule zu sehen, so Feuerwehrsprecher Andreas Nagel. Die Wehrleute aus Unkel, Rheinbreitbach und Bruchhausen sowie aus der Nachbarstadt Bad Honnef, die mit der Drehleiter zur Unterstützung nach Unkel ausgerückt waren, öffneten zur besseren Brandbekämpfung den Dachstuhl, der bereits komplett in Flammen stand. Eine besondere Herausforderung stellte auch die enge Bebauung mit alter Bausubstanz dar, da auch ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarbebauung verhindert werden musste.

Ein Nachbarhaus erlitt ebenfalls Schäden, ein weiteres Ausbreiten des Feuers in der Riegelbebauung konnten die Wehrleute aber verhindern. Am Nachmittag waren die Wehrleute weiterhin für Nachlöscharbeiten vor Ort. Im Einsatz waren insgesamt 60 Wehrleute, der Rettungsdienst und die Polizei Linz sowie eine Einheit des Katastrophenschutzes des Rhein-Sieg-Kreises, der die Retter mit Getränken und Essen versorgte. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen.