GA-7Gebirge-Adventskalender

15.12.2016 Neuwied. Um die Zeit bis zur Bescherung an Heiligabend zu verkürzen, lädt der Zoo Neuwied für den 24. Dezember zum "Warten auf's Christkind" ein. Für die Schimpansen haben die Tierpfleger zudem eine ganz besondere Aktion vorbereitet.

Das Warten auf das Christkind kann für Kinder schon mal lang werden. Aufgeregt und ungeduldig warten sie auf die Bescherung. Da hilft oft nur die richtige Ablenkung, um die Wartezeit an Heiligabend zu verkürzen. Eine Möglichkeit bietet der Zoo Neuwied, der auch am 24. Dezember von 9 bis 12 Uhr für Besucher geöffnet ist. Ab 12 Uhr heißt es dann bei freiem Eintritt "Warten auf's Christkind": Bis 16 Uhr hält die Zoopädagogin Franziska Günther an Heiligabend "die Stellung" und freut sich auf Eltern und Großeltern, die zusammen mit ihren Kindern und Enkeln zwischen den Tiergehegen auf das Christkind warten.

Die Besucher erwartet an diesem Tag zudem etwas ganz Besonderes. Ähnlich wie Menschen freuen sich auch Schimpansen über schöne Überraschungen. "Schimpansen lieben es, Dinge auszupacken", erzählt die Pädagogin. Und so haben sich die Tierpfleger eine Bescherung für die Affen ausgedacht: Das Futter für die Tiere wird in kleinen Schachteln, Säckchen und Tüten verpackt und dann in der ganzen Anlage verteilt. Um 11 Uhr können sich Groß und Klein dann selbst ein Bild davon machen, dann findet die Bescherung für Charley, Marlock, Nicki und Puni statt. Für zusätzliche Weihnachtsstimmung sorgt ein großer Weihnachtsbaum, der die Anlage der Menschenaffen schmückt.

An den Weihnachtsfeiertagen hat der Zoo regulär von 9 bis 17 Uhr geöffnet, Silvester kann er von 9 bis 12 Uhr besucht werden. Wer darüber hinaus an Heiligabend immer noch auf der Suche nach einem Präsent ist, der könnte ebenfalls im Zoo fündig werden: Der Shop hat an Heiligabend von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Weitere Infos unter www.zooneuwied.de. (Alexander Hertel)