Gewerbeschau mit 100 Ausstellern

Windhagen. Am Sonntag präsentieren sich Handel, Handwerk und Gewerbe bei der achten Gewerbeschau der Initiative zur Stärkung der Region (ISR). Eine der Attraktionen ist wieder die fahrt in der Krangondel mit toller Aussicht.

Der Blick aus der Krangondel über das Ausstellungsgelände in Windhagen ist sicher etwas Besonderes. Doch auch sonst hat die Gewerbeschau der Initiative zur Stärkung der Region, kurz ISR, viel zu bieten. An diesem Sonntag, 28. April, geht die Veranstaltung der heimischen Wirtschaft, von Handel und Handwerks in ihre achte Auflage. Die Gewerbeschau im Forum Windhagen und auf den umliegenden Außenflächen hat geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Mehr als 100 Aussteller sind wieder dabei, um die Besucher der alle zwei Jahre stattfindenden Gewerbeschau über Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Gegründet wurde die ISR im Jahr 2004 auf Initiative dreier Unternehmer aus der EDV-Branche, namentlich Hannes Birnbacher, Markus Dodemont und Martin Buchholz. Letzterer ist bis heute Vorsitzender. Schon bald fand die erste Leistungsschau statt, mit 89 Ausstellern aus den verschiedensten Branchen. Gut 10 000 Besucher kamen.

Auch für die aktuelle Gewerbeschau haben sich die ISR-Initiatoren viel einfallen lassen. Besonders ist auch: Die gesamte Veranstaltung wird ehrenamtlich organisiert. Viele Helfer aus den verschiedensten Fachbereichen haben daran Anteil, betont Buchholz, der den Helfern ausdrücklich dankt. In zwei Hallen sowie auf dem Außengelände präsentieren die Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen.

Pausenmöglichkeit in der Cafeteria

Vertreten sind Firmen von A wie Ambulanter Pflegedienst oder Automobile Hakvoort über B wie Bad Honnef AG bis W wie Wirtgen. Auch Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz und Vereine wie der Musikverein Harmonie Windhagen sind mit Ständen vertreten.

Zum Programm gehören neben der Fahrt mit der Krangondel, die besondere Ausblicke in luftiger Höhe bietet, auch Angebote wie Kinderschminken, ein Puppentheater für Kinder, Karussell und Eiskanal, ein Kletterberg und vieles mehr. In der Cafeteria und bei vielen weiteren gastronomischen Angeboten besteht die Möglichkeit für Besucher, eine Pause einzulegen.

Darüber hinaus gibt es auch in diesem Jahr wieder eine große Versteigerung für einen guten Zweck. Preise haben die Aussteller gestiftet, darunter Lunch- und Wellness-Gutscheine, Bilder aus der Kunstwerkstatt „Der blaue See“ im Haus Hohenhonnef, Präsentkörbe und Tageskarten für das Vitalium Windhagen. Kostenfreie Parkplätze sind rund um das Messegelände vorhanden; die Anfahrt dorthin ist ausgeschildert.

ISR-Gewerbeschau, Sonntag, 28. April, geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Forum/Bürgerzentrum Windhagen, Reinhard-Wirtgen-Straße. Der Eintritt ist frei.