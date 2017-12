Spender gesucht

Neuwied. Auf dem Wunschzettel von Löwe, Przewalskipferd und Kakadu stehen Duftball, Heusack und Knabberstein. Zoodirektor Morko Thiel und der Förderverein des Zoos möchten den Tieren zum Fest "Sonderwünsche" erfüllen.

Von Anja Wollschlaeger, 04.12.2017

Um den Tieren ein schönes Weihnachtsfest zu bescheren, bittet der Förderverein mit einer Weihnachtswunschliste um Unterstützung. Darauf stehen die besonderen Herzenswünsche, die die Tierpfleger bei ihren Schützlingen ausgemacht haben.

Die Przewalskipferde würden sich über einen Spielball freuen und die Streifenhörnchen könnten ein paar neue Spieltunnel für ihr Gehege gut gebrauchen. Den Alltag der Watussirindern sollen bunte Futterbälle bereichern.

Der Zoo Neuwied macht es den Spendern leicht, sich am Gabentisch für Tiger, Varis und Kakadus zu beteiligen. Neben jedem Bild können die Spender auf der Wunschliste gleich einen Link zu dem Produkt in einem Online-Shop anklicken. Geschenke gibt es in allen Preisklassen von der Hühnertränke für 7,45 Euro bis zum Gerätehäuschen für das Material des Seehund-Trainings für 555 Euro.

Zoodirektor Mirko Thiel sagt: „Es gibt einige Dinge, die nicht zwingend für den laufenden Betrieb benötigt werden, die aber dennoch eine Bereicherung für die Tiere und die Arbeit mit ihnen wären.“ Der Förderverein Zoo Neuwied finanziert den Zoo hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Eintrittsgeldern.

Alle Spender lädt der Zoo zu einer symbolischen Geschenkübergabe ein. Dort sollen sie auch eine steuerwirksame Spendenbescheinigung erhalten, wenn sie vorher eine Kopie der Rechnung an den Zoo geschickt haben. Die Geschenke lassen sie direkt vom Online-Shop an die Adresse des Zoos liefern.

Nebenher macht der Zoo mit einem besonderen Adventskalender auf sich aufmerksam. Er versüßt die Vorfreude auf Weihnachten mit Türchen, die Namen tragen wie "Down Under im Winter", "Wärmeliebende Frackträger" oder auch "Mit Blubber durchs kalte Wasser". Er führt seine Besucher an den Adventswochenenden (mit Ausnahme von Heilig Abend) jeweils freitags, samstags und sonntags ab 15 Uhr hinter die Kulissen.