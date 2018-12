Polizei ermittelt

Unkel. Von einem Hof in Unkel sind mehr als zehn Nordmanntannen gestohlen worden. Die Polizei sucht nach den Dieben der Bäume und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.12.2018

Wer macht denn sowas? In Unkel sind in den vergangenen Tagen mehrere Weihnachtsbäume von einem Verkaufsgelände gestohlen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kletterten die noch unbekannten Täter über einen rund zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Gelände des Stuxhofes an der Landstraße 252. Von dort nahmen die Diebe zehn bis zwölf Nordmanntannen mit und flüchteten unerkannt.

Die Tat soll sich bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignet haben. Die Bäume haben einen Wert von rund 330 Euro.

Die Polizei Linz bittet unter der Telefonnummer 02644-9430 oder per Mail an pilinz@Polizei.rlp.de um Hinweise.