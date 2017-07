Neue Schützenkönigin

RHEINBREITBACH. Wieder hat eine Frau den Schießwettbewerb des Bürgervereins gewonnen. Die neue Königin und ihr Prinzgemahl standen wie das Königspaar der Junggesellen, Sebastian Unger und Vanessa Becker, im Mittelpunkt der Magdalenen-Kirmes.

Von Horst-Dieter Küsters, 26.07.2017

Es war ein majestätischer Anblick. Auf der Freitreppe der Oberen Burg nahmen die gekrönten Häupter des Ortes Aufstellung: Petra Heck, Schützenkönigin des Bürgervereins, ihr Prinzgemahl Klaus-Peter und die Ehrendamen Stefanie Kreutz und Michaela Ockenfels, flankiert vom Königspaar der Junggesellen, Sebastian Unger und Vanessa Becker, samt ihrem Ehrengefolge Dana Herborn, Moritz Wolf, Stefani Pooch und Axel Weber. Heck trug die Königskette, die ihr Vorgängerin Elke Scheika übergeben hatte.

In einem packenden Zweikampf war es der neuen Königin beim Wettschießen des Rheinbreitbacher Bürgervereins gelungen, mit dem 94. Schuss ihrem Konkurrenten Heinz-Josef Profitlich den Titel vor der Nase wegzuschnappen. Bei der traditionellen Magdalenen-Kirmes feierte sie ihren Triumph.

„Königszug – Aufstellung!“, kommandierte Junggesellen-Hauptmann Wolfgang Schmitz auf dem Renesseplatz. Zusammen mit den beiden anderen Rheinbreitbacher Offizieren, Florian Hammerschmidt und Fabian Scheika, setzte er sich hinter dem Kirchenfähnrich Patrick Wolf vor der Pfarrkirche Sankt Maria Magdalena an die Spitze des langen Festzuges.

Feierliche Kettenübergabe an der Oberen Burg

Musikalisch unterstützt von den Burgbläsern um Jennifer Pütz und vom Tambourcorps Oberwinter um Stabführer Klaus Wiest, führte er den Königszug an, in den sich neben den beiden gastgebenden Vereinen auch Delegationen der Junggesellen aus Bruchhausen, Unkel, Scheuren und Orsberg sowie aus Selhof eingereiht hatten. Vor der Oberen Burg hatten sich zahlreiche Ortsbewohner versammelt, um die Kettenübergabe an die neuen Majestäten mitzuverfolgen.

„Mit dir haben wir im Vorjahr eine wunderschöne Kirmes erlebt. Auch wenn du gleich die Königskette abgeben musst: Für mich bleibst du meine Königin“, versicherte Scheika seiner Frau Elke. Dann stellte er die neue Majestät des Bürgervereins vor, erneut eine Königin, die im Vorjahr noch zusammen mit ihrem Prinzgemahl eines der Ehrenpaare bildete.

Erstmals hat die Königin zwei Ehrendamen

Und Petra Heck hatte die Dominanz der Frauen im Verein noch deutlich unterstrichen. „Mit Stefanie Kreutz und Michaela Ockenfels wird sie von zwei Ehrendamen begleitet, ein Novum im Verein“, so Scheika, bevor zur Inthronisierung „Tochter Zion“ erklang. Das spielten die Burgbläser wenig später erneut, als Sebastian Unger von Hauptmann Schmitz die Königskette umgehängt wurde.

Zum rheinischen Schwenkmarsch erwiesen die Fähnriche den neuen Königspaaren ihre Reverenz, allen voran der Rheinbreitbacher Vincent Fehlinger und der erst zwölfjährige Nachwuchsfähnrich Felix Hüttner. Nach einem ersten Königswalzer vor der Oberen Burg zog die Gesellschaft dann mit den Königspaaren beider Vereine durch Rheinbreitbach zum Festplatz, wo die Band Pik As zum Königsball aufspielte.