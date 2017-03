Tote Frau im Rhein entdeckt

Aus dem Rhein in Unkel wurde am Donnerstagvormittag eine tote Frau geborgen.

Unkel. Im Rheinufer in Unkel wurde am Donnerstagmittag eine tote Frau gefunden. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es nicht.

Von Alexander Hertel, 02.03.2017

Die Polizei ist am Donnerstagvormittag zu einem Einsatz nach Unkel ausgerückt. Am Rheinufer war dort gegen 11 Uhr eine Wasserleiche entdeckt worden. Die Polizei musste sie aus dem Fluss bergen. Wie die Beamten in Koblenz mitteilten, handelt es sich um eine weibliche Person. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. So gebe es nach Angaben der Polizei derzeit keine Hinweise auf die Identität der Frau. Auch sei noch unklar, wie lange der Körper dort schon gelegen habe, bevor er gefunden wurde.

Die Ermittler hoffen nun, Einzelheiten und offene Fragen durch die Obduktion der Leiche zu klären. Es lägen jedoch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, betonte die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage des General-Anzeigers. Im Einsatz am Unkeler Rheinufer waren neben der Neuwieder Polizei auch Einsatzkräfte des Wasserschutzes.