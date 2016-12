Gräberfeld auf dem Unkeler Friedhof

23.12.2016 Unkel. Die Stadt und das Bistum haben einen Vertrag geschlossen: Auf einem Teil des Unkeler Friedhofs werden künftig Urnen von Alt-Katholiken beigesetzt, deren Ruhezeit in den Kolumbarien abgelaufen ist.

Rund 16.000 Alt-Katholiken gibt es in Deutschland. Viele von ihnen werden eines Tages ihre allerletzte Ruhestätte auf dem städtischen Friedhof in Unkel finden. Die Stadt am Rhein hat im Februar einen Vertrag mit dem katholischen Bistum der Alt-Katholiken in Bonn abgeschlossen. In der Vereinbarung ist die Endbeisetzung der in alt-katholischen Kolumbarien eingestellten Urnen nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit von mindestens 15 Jahren auf einem Gräberfeld des Friedhofs „Am hohen Weg“ geregelt. Der Unkeler Rat hatte dies bei einer Gegenstimme beschlossen. Die Friedhofsordnung wurde dafür geändert.

Die Stadt ist in finanziellen Nöten: Der Unkeler Doppelhaushalt 2015/2016 weist ein Defizit von mehr als 600.000 Euro aus, das Eigenkapital schrumpft immer weiter. Im Friedhofswesen standen in den vergangenen Jahren Aufwendungen von bis zu 57.000 Euro im Jahr Erträgen von lediglich 14.000 Euro gegenüber.

Den Kontakt mit den Alt-Katholiken hatte ein Unkeler Bestattungsunternehmen vor eineinhalb Jahren hergestellt. „Die Alt-Katholiken suchten eine Stätte für die Endbeisetzung der Urnen“, sagt Unkels Stadtbürgermeister Gerhard Hausen. Vom Stadtrat sei das sehr positiv aufgenommen worden, zumal es auf dem kommunalen Friedhof größere freie Flächen gebe. „Die Alt-Katholiken haben nur Wert darauf gelegt, dass alles sehr pietätvoll ist. Es sollte ein würdiger Ort sein“, so Hausen. Und den könne seine Stadt ja bieten.

Das Bistum der Alt-Katholiken ist seit etwa zehn Jahren Träger kirchlicher Urnen-Friedhöfe, so genannter Kolumbarien, die für Menschen mit oder ohne Konfession zur letzten Ruhestätte werden. Allein in NRW gibt es zehn solcher Kolumbarien, eines davon befindet sich in der Bistums- und Bischofskirche der Alt-Katholiken in der Bonner Namen-Jesu-Kirche, alle anderen in Bestattungshäusern. „Wir mussten uns damals die Frage stellen, was nach Ablauf der Ruhezeit ist“, sagt Generalvikar Jürgen Wenge. Bei der Suche glaubte man bereits, auf dem alten Dottendorfer Friedhof fündig geworden zu sein, doch habe sich diese Lösung letztlich als zu aufwendig erwiesen. So sei man schließlich auf Unkel gestoßen.

Kontroverse um Umweltgefährdung Auf die Problematik der Aschen-Endlagerung der Urnen aus den Kolumbarien der Alt-Katholiken weist Andreas Morgenroth (Hamburg) die Stadt Unkel hin. „Da Totenaschen mit Schwermetallen kontaminiert sind, ist zu erwarten, dass diese in Unkel konzentriert werden und irgendwann austreten“, schreibt der Mann, der sich selbst als Friedhofsberater bezeichnet, an Bürgermeister Gerhard Hausen.

Laut der Verbraucherinitiative Aeternitas Bestattungskultur (Königswinter) wird die Frage, ob Urnenasche eine Gefahr für Boden und Grundwasser darstellt, kontrovers geführt. Die Auseinandersetzung zwischen dem klassischen Friedhofswesen und Anbietern alternativer Bestattungsformen nehme an Schärfe zu. Dabei geht es auch um handfeste wirtschaftliche Interessen. „Es gibt unfassbar viele Interessen, die da hineinspielen“, sagt Alexander Helbach von Aeternitas.

Manche Wissenschaftler weisen darauf hin, bei der Verbrennung von Leichnamen könnten Schadstoffe anfallen, etwa Schwermetalle aus Zahnplomben und Prothesen. Auch beim Verbrennungsprozess im Krematorium entstünden Giftstoffe, wobei die meisten im wahrsten Sinne des Wortes allerdings in Rauch aufgehen.

Auch bei Friedhöfen mit Kolumbarien findet die Totenasche nach Ablauf der Ruhezeit in der Regel auf einem speziellen Gräberfeld die letzte Ruhe. Urnen in Erdgräbern verbleiben bis zu einer Neubelegung im Grab. „Wenn der Friedhofsmitarbeiter dann noch auf eine alte Urne stößt, die nicht verrottet ist, gibt er die Restasche einen halben Spatenstich tiefer ins Grab“, sagt der Bestatter Christoph Klant. Die Urne werde entsorgt. (mel)

Der Vertrag sieht laut Gerhard Hausen vor, dass er von beiden Seiten jederzeit wieder gekündigt werden kann. Was er seiner Stadt bringt, möchte der Bürgermeister nicht verraten. Jürgen Wenge sagt immerhin soviel, dass der Vertragspartner einen Teil der Gebühr erhält, die die Angehörigen für die Endbeisetzung zu bezahlen hätten. Bisher ist allerdings noch kein Euro auf dem Konto der Stadt Unkel eingegangen. Für Hausen könnte es täglich losgehen und die erste Urne kommen. Laut Wenge muss er sich aber wohl noch eine ganze Weile gedulden – zumindest, bis eine größere Zahl von Urnen in Unkel endbeigesetzt wird und somit auch größere Beträge fließen.

„Wir haben ja erst vor zehn Jahren mit unseren Friedhöfen begonnen. Die Laufzeit liegt aber in der Regel bei 15 Jahren. Bis auf ein paar Alturnen, die in Unkel endbeigesetzt werden, geht es dort erst in ein paar Jahren richtig los“, sorgt der Generalvikar für Aufklärung. Wie viele Urnen es im Laufe der Jahre werden, ist völlig offen. Hausen rechnet mit bis zu 100 pro Jahr. Wenge wagt keine Prognose. Die zehn Kolumbarien hätten zwar zwischen 200 und 250 Stellplätze, man wisse aber ja zum Beispiel nicht, ob Angehörige die Ruhezeiten verlängern würden.

Kurz gefragt mit Alexander Helbach Foto: Privat Alexander Helbach ist Pressesprecher von Aeternitas – Verbraucherinitiative Bestattungskultur mit Sitz in Oberpleis. Mit ihm sprach Katrin Janßen.

Stimmt es, dass die Zahl der Urnenbestattungen steigt? Alexander Helbach: Ja. Vor 20 Jahren waren nur etwa ein Drittel aller Bestattungen Urnenbestattungen. Heute sind es mehr als 60 Prozent. Man könnte sagen, die Zahlen haben sich in vielen Kommunen fast umgedreht.

Welche Gründe gibt es für diese Veränderungen? Helbach: Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die auch mit unserer veränderten Gesellschaft zu tun haben. Eine Urnenbestattung ist meist billiger, und in den meisten Fällen ist das Grab auch weniger pflegeintensiv. Auch ist ein Grab in der heutigen Zeit kein Statussymbol mehr, wie das früher der Fall war.

Welche Möglichkeiten der Bestattung gibt es denn? Helbach: Zunächst muss die grundlegende Entscheidung zwischen einer Erd- und einer Feuerbestattung getroffen werden. Diese entscheidet dann auch über die Beisetzungsart.

Inwiefern? Helbach: In Deutschland gelten der Friedhofszwang und die Bestattungspflicht. Der Friedhofszwang bedeutet, dass Leichnam oder Asche auf Friedhöfen bestattet werden müssen. Aber bei einer Feuerbestattung gibt es schon auf dem Friedhof eine Vielzahl verschiedener Beisetzungsarten, während der Leichnam im Allgemeinen nur in einem Reihen- oder Wahlgrab beerdigt werden kann. Eine Urne hingegen kann in einem Urnengrab, einer Urnenwand oder auch in einem Gemeinschaftsgrab beigesetzt werden. Andere Friedhöfe bieten Rasengräber oder Baumbestattungen an, auch anonyme Bestattungen sind möglich. Zudem zählen die Bestattungswälder rechtlich als Friedhöfe. Und es gibt noch andere Möglichkeiten.

Welche sind das zum Beispiel? Helbach: In Deutschland ist beispielsweise eine Seebestattung in Nord- und Ostsee im Bereich des Küstenmeeres möglich. Seebestattungen machen geschätzt etwa ein bis zwei Prozent aller Bestattungen in Deutschland aus, also ungefähr 8000 bis 16 000 Bestattungen pro Jahr.

Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Helbach: In Bremen und Nordrhein-Westfalen sind unter bestimmten Umständen eine Beisetzung oder das Verstreuen von Asche auf Privatgrundstücken beziehungsweise öffentlichen Flächen möglich. Aber das sind absolute Ausnahmen. Im Ausland ist es hingegen sogar möglich, die Asche aus einem Ballon zu verstreuen oder zu Diamanten pressen zu lassen. Auch das Abfüllen von Asche einer geringen Menge in Amulette ist dort möglich, die übrige wird beigesetzt. So vielfältig wie unsere Gesellschaft sind mittlerweile auch die Bestattungsmethoden. Infos unter www.aeternitas.de

Das Gräberfeld in Unkel ist eine 100 Quadratmeter große Wiese, auf der später einmal ein künstlerisch gestalteter Gedenkstein stehen wird. Dort sollen sich die Angehörigen endgültig verabschieden können. Für den Stein sind die Alt-Katholiken verantwortlich. Wann auch immer die ersten Urnen in Unkel eintreffen, die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs seien in jedem Fall gerüstet, sagt Hausen. Sie würden dann ein Loch graben und die Urne mit der Asche für die Ewigkeit beisetzen.

Angehörige werden bei dem letzten Weg ihrer Jahre zuvor Verstorbenen nicht dabei sein. Allerdings hat das Bistum der Alt-Katholiken zumindest für die Anfangszeit unangemeldete Kontrollen angekündigt. Es will sicherstellen, dass auch alles wirklich pietätvoll abläuft. Im Vertrag steht auch, dass die Urnen aus verrottbarem Material sein müssen. Wenge: „Wir könnten das Feld bis zum jüngsten Tag befüllen.“ (Hansjürgen Melzer)

Alt-Katholiken Im Gegensatz zur Römisch-Katholischen Kirche hat die Alt-Katholische Kirche in Deutschland nur ein Bistum. Seit 2012 ist die Namen-Jesu-Kirche in Bonn die Kathedralkirche. Nach Angaben von Generalvikar Jürgen Wenge gibt es in Deutschland zurzeit rund 16 000 Alt-Katholiken in 50 Gemeinden. Schwerpunkte sind NRW und der südbadische Raum. Die Alt-Katholischen Kirchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entstanden aus Protest unter anderem gegen das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, das auf dem 1. Vatikanischen Konzil 1870 verkündet wurde. (mel)