Polizeieinsatz in Linz

Linz. Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei am Samstag in Linz. Dort machte sich ein ungesichertes Auto selbstständig. Zu Schaden kam allerdings niemand, so die Polizei.

12.03.2017

Kleine Ursache, große Wirkung: Nachdem eine Autofahrerin vergessen hatte, die Handbremse ihres Wagens anzuziehen, machte sich ihr Auto am Samstagnachmittag in Linz selbstständig, rollte über eine Straße und einen Fußweg und wurde schließlich von einer Hecke gestoppt. Obwohl wegen des guten Wetters zahlreiche Ausflügler unterwegs waren, ging die Sache glimpflich ab. Verletzt wurde niemand, so teilte die Linzer Polizei am Sonntag mit.

Gegen 16.36 Uhr hatte sich ein Zeuge gemeldet, der den Vorfall beobachtet hatte. Er berichtete den Beamten, dass ein ungesicherten Wagen war in Höhe der Bushaltestelle an der Lerchenstraße in Linz am Roniger Weg/L 256 in eine Grundstückshecke gerollt war. Das Auto, das in Höhe der Bushaltestelle geparkt war hatte sich selbständig gemacht und war über die Fahrbahn sowie den Fußweg gerollt und abschließend über eine Bordsteinkante in die Hecke geprallt. Von der Halterin des Autos war zu diesem Zeitpunkt allerdings nichts zu sehen; erst bei der Unfallaufnahme meldete sie sich bei der Polizei.

Offenkundig hatte sie versäumt, die Handbremse des Wagens anzuziehen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden, so die Polizei. Die Strecke sei aufgrund des schönen Wetters stark frequentiert, auf Geh- und Radweg viele Ausflügler unterwegs gewesen. (ga)