Neue Wegweiser in Unkel-Scheuren

UNKEL. Wenn Touristen mit den neuen Wegweisern in Unkel nichts anfangen können, sollten sie die Einheimischen fragen.

Von Horst-Dieter Küsters, 04.05.2017

Der Sankt-Joseph-Bürgerverein Scheuen und der Verein Touristik & Gewerbe Unkel (T&G) haben die Wegbeschilderung in dem östlichen Stadtteil erneuert. Seit einigen Tagen weisen neun neue Schilder auf sehr originelle rheinische Art von „Schüren“ nach Unkel. Vorgestellt wurde die Gemeinschaftsaktion nun von der T&G-Vorsitzenden Ulrike Kessel und ihrem Bürgervereinskollegen Uli Koch an der kleinen Brücke im Süden von Scheuren.

Gemeinsam schraubten die beiden unter dem Hinweisschild, dessen Mitte das Ortswappen mit Dom und Weinrebe ziert, ein weiteres kleineres Schild an, das darüber Auskunft gibt, wer für die neuen Beschilderungen verantwortlich zeichnet.

„Die alten Schilder waren sichtlich in die Jahre gekommen, sodass ein nochmaliges Streichen der Pfosten nichts mehr bewirkt hätte“, erinnerte Kessel. Deshalb hätten sich die beiden Vereine zu der Gemeinschaftsaktion zusammengetan. Der T&G habe die Schilder finanziert, die kreative Gestaltung habe der Bürgerverein um seinen Vorsitzenden übernommen, bevor er sie während des traditionellen Frühjahrs-Dorfputzes unter Anleitung des zweiten Vorsitzenden Michael Braun aufgestellt habe.

„So wie alle wollten wir es natürlich nicht machen. Deshalb haben wir auch unseren Dialekt mit einbezogen und die Hinweise rheinisch gefärbt auf die Schilder gebracht“, erklärte T&G-Pressesprecherin Katja Lorenzini. Das habe zwar zu Diskussionen in den Vereinen geführt, weil auswärtige Gäste dadurch verwirrt werden könnten. „Wir wollen den Besuchern unsere Heimat authentisch vorstellen, und wenn sie das nicht verstehen, können sie ja Scheurener fragen. Und wir wollen ja auch mit ihnen ins Gespräch kommen“, so Kessel.

Alle grünen Schilder weisen in weißer Schrift einerseits den Weg nach „Schüre“ zum „Dom“, wie die Kapelle am Dorfplatz stolz genannt wird. Je drei Schilder zeigen zudem die Richtung nach Unkel, „Brochhuse“ (Bruchhausen) und Rheinbreitbach. In den Wallfahrtsort Bruchhausen geht es durchs „Katzenloch“ über Gut Haanhof sowie durchs „Ühleknützje“ und über den „Leideberch“. Vom Kreuzbüchel führt der „Eselswäch“ nach Breitbach, vom Ende der Honnefer Straße der „Haanwäch“ und vom Brücherweg eben der „Bröcher“.

Von der Grünanlage im Winkel geht es über den „Sonneberch“ in die Kulturstadt Unkel, von der kleinen Brücke über das „Schröterkrütz“ (Am Schröter Kreuz) und von der großen Nordbrücke über den „Sieches“ am Rhein, „wo früher die Pestkranken abgelegt wurden“, sagte Koch. Zusammen mit den übrigen an der Aktion Beteiligten hofft er, dass die robusten Schilder lange halten und vielen Besuchern den Weg nach Schüren weisen.